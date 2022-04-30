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Анджеліна Джолі у Львові разом із натовпом людей бігла до бомбосховища (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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30 квітня, 22:33
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Під час візиту голлівудської зірки на львівський вокзал розпочалася повітряна тривога. Разом з усіма Анджеліна Джолі поспішила в укриття
Анджеліна Джолі бігла до бомбосховища у Львові
Анджеліна Джолі бігла до бомбосховища у Львові / Фото: Скриншот из видео

Голлівудська актриса приїхала до України, аби допомогти українцям, пострадждалим від війни. Під час її візиту на львівський вокзал, де акторка зустрічалася переселенцями з Донецької області, почалася повітряна тривога.

Через високу ймовірність удару Джолі разом із волонтерами та іншими громадянами на вокзалі поспішила до найближчого бомбосховища. Відео поділилися журналісти Ukraine Media.

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Дорогою журналісти поцікавилися в актриси, чи страшно їй, на що Анджеліна відповіла: "Ні-ні, я гаразд!" .

Незважаючи на небезпеку, актриса поводилася спокійною і впевненою, а також чітко дотримувалася всіх вказівок супроводжуючих.

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До того, що сталося, Анджеліна Джолі встигла поспілкуватися з дітьми та переселенцями з Краматорська, які постраждали внаслідок ракетного удару під час евакуації з міста.

Також голлівудська зірка зустрілася з українськими волонтерами та висловила їм свою підтримку та подяку за виконану роботу.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям із різних країн та займається гуманітарними питаннями. Проте зараз актриса прибула в Україну з власної ініціативи.

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Анджеліна Джолі приїхала в Україну з особистої ініціативи, і ООН не має жодного стосунку до цього візиту, – повідомив Метт Солтмарш, офіційний представник ООН.

Раніше сайт "Сегодня" зібрав найкращі меми, що з'явилися після візиту Джолі до однієї з львівських кав'ярень.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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