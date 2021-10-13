Анджеліну Джолі знову помітили в компанії екс-чоловіка (фото)

Анджеліна Джолі спровокувала нові чутки про роман зі своїм першим чоловіком Джонні Лі Міллером

Анджеліна Джолі провела вечір з ексчоловіком / Фото: Getty Images

Зараз до особистого життя голлівудської зірки прикута особливо пильна увага. Як пише Daily Mail , Анджеліну Джолі провела вечір в компанії екс-дружина Джонні Лі Міллером.

Пару зняли в Лос-Анджелесі. Експодружжя поверталося з ресторану в Беверлі-Хіллз на автомобілі, за кермом якого сидів Джонні Лі Міллер.

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Скріншот: instagram.com/angelinafansjolie/

Скріншот: instagram.com/angelinafansjolie/

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що голлівудські актори цього літа зблизилися. Джолі була помічена біля будинку свого першого чоловіка Джонні Лі Міллера . Подейкують, що акторка познайомила своїх дітей з колишнім.

Анджеліна Джолі і Джонні Міллер познайомилися на зйомках фільму "Хакери" в 1995 році і одружилися в березні 1996 року.

Анджеліна Джолі і Джонні Лі Міллер / Фото: Getty Images

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Весільне вбрання акторки ще довго все обговорювали – тоді вона вибрала чорні штани і білу сорочку, на якій кров'ю було написано ім'я нареченого. Через рік пара оголосила про розставання, а в 1999 році офіційно оформила розлучення.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі говорили про можливий роман Анджеліни Джолі з канадським співаком The Weeknd.