Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

Петиція Кондратюка

Океанам - 27!

Камінг-аути зірок

Заява Притули

Книга Брітні

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Анджеліну Джолі знову помітили в компанії екс-чоловіка (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 жовтня, 09:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анджеліна Джолі спровокувала нові чутки про роман зі своїм першим чоловіком Джонні Лі Міллером
Анджеліна Джолі провела вечір з ексчоловіком
Анджеліна Джолі провела вечір з ексчоловіком / Фото: Getty Images

Зараз до особистого життя голлівудської зірки прикута особливо пильна увага. Як пише Daily Mail , Анджеліну Джолі провела вечір в компанії екс-дружина Джонні Лі Міллером.

Пару зняли в Лос-Анджелесі. Експодружжя поверталося з ресторану в Беверлі-Хіллз на автомобілі, за кермом якого сидів Джонні Лі Міллер.

Реклама
Скріншот: instagram.com/angelinafansjolie/
Скріншот: instagram.com/angelinafansjolie/

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що голлівудські актори цього літа зблизилися. Джолі була помічена біля будинку свого першого чоловіка Джонні Лі Міллера . Подейкують, що акторка познайомила своїх дітей з колишнім.

Анджеліна Джолі і Джонні Міллер познайомилися на зйомках фільму "Хакери" в 1995 році і одружилися в березні 1996 року.

Анджеліна Джолі і Джонні Лі Міллер
Анджеліна Джолі і Джонні Лі Міллер / Фото: Getty Images

Реклама

Весільне вбрання акторки ще довго все обговорювали – тоді вона вибрала чорні штани і білу сорочку, на якій кров'ю було написано ім'я нареченого. Через рік пара оголосила про розставання, а в 1999 році офіційно оформила розлучення.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі говорили про можливий роман Анджеліни Джолі з канадським співаком The Weeknd.

Реклама

Читайте також:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти