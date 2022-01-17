Анфіса Чехова розбурхала Мережу "голим" фото: "Як же ви заї**ли"

Після того, як російська телеведуча екстремально схудла на 25 кілограмів, вона частіше стала хизуватись апетитними формами у Мережі

Анфіса Чехова показала пишні груди у бікіні. / Фото: instagram.com/achekhova

Анфіса Чехова зізналась, що не любить холодні зимові місяці, тож вона намагається проводити цей час в теплих краях, там де є літо. Раніше зірка відпочивала в Абу-Дабі, звідки не посоромилася показати свою недосконалість, тепере же вона релаксує на Сейшелах.

В Instagram Анфіса Чехова опублікувала фото, на якому вона позує у басейні. У кадрі знаменитість з'явилась у "хижому" купальнику, який підкреслив її схудлу фігуру та пишні груди.

Реклама

Анфіса Чехова відпочиває на Сейшелах. / Фото: instagram.com/achekhova

Я не люблю зиму. Тому, за будь-якої нагоди, вирушаю в літо! Я вже була на Сейшелах, навіть виходила заміж тут. Але готель був міського типу, ми мешкали на третьому поверсі з балконом у столиці Сейшел… раю не відчули. Тепер я в готелі, який розташований на окремому острові. І всі живуть тут у затишних віллах із басейном. А за кілька метрів від вілли бірюзовий океан і білий пляж, – поділилась з фоловери Чехова.

Згодом Чехова добавила ще одне пікантне фото, на якому вона постала у закритому спокусливому купальнику та літньому капелюсі.

Анфіса Чехова у купальнику. / Фото: instagram.com/achekhova

Реклама

Втім, підписники зірки розділились на два табори: одні зробили комплімент Чеховій за її фігуру, інші ж дорікнули, мов забагато голого тіла:

Як уже ви заї**ли показами, де і як голими ви відпочиваєте. Чоловіки повинні дивитися на ваші принади. Ви думаєте, що в інших дівчат гірші фігури? Є ще крутіші вашої. Це все фотошопи.

Королева.

Соковите, дуже гаряче фото.

Еталон краси.

Напевно, дешево, що на Сейшели мотається чи багатий папік спонсорує?

Скріншот instagram/achekhova

Коротко про знаменитість

Анфіса Чехова стала популярною завдяки роботі телеведучою проєкту "Секс с Анфисой Чеховой". З 2011 до 2013 року вона працювала в українських шоу "Давай одружимося" та "Як вийти заміж".

Зірка виховує сина Соломона. Його батько – актор Гурам Баблішвілі. Пара розлучилася восени 2017 року. Причиною стали зради чоловіка.

Реклама

Нагадаємо, раніше Настя Каменських оголила стегна у зухвалому міні біля ялинки.