Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Українки без фотошопу

Джей Ло злилася

Макаревич про росіян

Рекорд у монархів

Що з МакSим

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Ані Лорак в дивовижній сукні з декольте і з величезними кулями позувала у авто: фото

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
21 липня, 17:10
Копіювати лінк
Українська співачка Ані Лорак, яка працює в Росії, на тлі скандальної реакції Мережі на її приїзд до Одеси, продовжує публікувати радісні кадри
Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, квитки на майбутній концерт якої вже майже розпродані, позувала біля автомобіля, до якого був прив'язаний величезний "букет" гелієвих кульок. До кого співачка вирушила на день народження – вона не розкрила, але виглядала дуже щасливою.

Кадром зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті. Ані Лорак була в чорній сукні з відкритими плечима і пишними рукавами. Зап'ястя і шию співачка підкреслила прикрасами.

Світ навколо нас – це відображення наших думок. І ми самі формуємо і наповнюємо свою реальність. Усміхайтеся! І хтось усміхнеться у відповідь, – написала Ані Лорак.

Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

У коментарях прихильники засипали знаменитість компліментами. Деякі згадали й про майбутній концерт Ані Лорак в Одесі – це буде її перший виступ в Україні за сім років. Новини про приїзд зірки в Україну викликали резонанс в Мережі, а телеведучий Ігор Кондратюк навіть назвав Ані Лорак коллаборанткою. Проте, шанувальники чекають на виступ зірки.

Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

раніше друг Ані Лорак Емін Агаларов прокоментував її скандал з Костянтином Меладзе .

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
7-річного сина Стаса П'єхи по-звірячому побили
Бути в курсі
Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

Ната Жижченко солістка ONUKA
Як ONUKA пояснила своє рішення
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти