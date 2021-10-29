Ані Лорак у купальнику спокусливо пройшлася безлюдним пляжем

Відома співачка Ані Лорак здивувала шанувальників ідеальними формами: вона пройшлася пляжем у бікіні та показала фігуру на відео без ретуші та фотошопу

/ Фото: Инстаграм

Популярна виконавиця Ані Лорак, опублікувала в Instagram сторіз із відпочинку. У короткому відеоролику артистка продефілювала піщаним морським узбережжям під свою нову музичну композицію, в якій вона зізналася в коханні загадковому чоловікові. Також у позначках Кароліна вказала автора цієї пісні.

Оскільки Ані рідко оприлюднює відверті фотографії та й загалом не любителька роздягатися перед об'єктивом, новим відео їй вдалося здивувати підписників. По зовнішності артистки видно, що вона активно займається собою і стежить за харчуванням. На тілі Лорак промальовуються м'язи і загалом фігура виглядає дуже спортивною.

Реклама

Фото: Instagram

Можливо, співачка виклала це відео спеціально – у відповідь на критику користувачів мережі. Адже останнім часом її стали звинувачувати у надмірному використанні усіляких ефектів, редакторів та ретуші на фотографіях. Таким чином Ані Лорак продемонструвала, як виглядає далеко від світських заходів та концертів, коли поряд немає візажистів та помічників.

Читайте також: