Ані Лорак у купальнику спокусливо пройшлася безлюдним пляжем

Популярна виконавиця Ані Лорак, опублікувала в Instagram сторіз із відпочинку. У короткому відеоролику артистка продефілювала піщаним морським узбережжям під свою нову музичну композицію, в якій вона зізналася в коханні загадковому чоловікові. Також у позначках Кароліна вказала автора цієї пісні.
Оскільки Ані рідко оприлюднює відверті фотографії та й загалом не любителька роздягатися перед об'єктивом, новим відео їй вдалося здивувати підписників. По зовнішності артистки видно, що вона активно займається собою і стежить за харчуванням. На тілі Лорак промальовуються м'язи і загалом фігура виглядає дуже спортивною.
Можливо, співачка виклала це відео спеціально – у відповідь на критику користувачів мережі. Адже останнім часом її стали звинувачувати у надмірному використанні усіляких ефектів, редакторів та ретуші на фотографіях. Таким чином Ані Лорак продемонструвала, як виглядає далеко від світських заходів та концертів, коли поряд немає візажистів та помічників.
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