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Дочка Заворотнюк пояснила, чому не показує 3-річну сестру

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 10:13
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Близькі Анастасії Заворотнюк намагаються уникати спілкування з пресою, але іноді на питання про сім'ю та здоров'я мами відповідає донька акторки
Анна Заворотнюк розповіла, що поки не показуватиме сестру Мілу
Анна Заворотнюк розповіла, що поки не показуватиме сестру Мілу / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочка зірки "Моєї прекрасної няні" регулярно спілкується з підписниками в Instagram. Звичайно ж, багато хто запитує, як почувається актриса, але Анна рідко дає коментарі на цю тему . Цього разу у дочки Анастасії Заворотнюк почали питати про молодшу сестру.

Ганна зазначила, що у себе в Instagram не показуватиме сестру Мілу.

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Коли у мене буде своя дитина, я вирішуватиму, показувати її чи ні. У моєму Instagram моє життя. Коли вона виросте, може вона сама захоче ділитися своєю, а може, ні. Це має бути її вибір чи вибір її батьків, але точно не мій , – відповіла донька Анастасії Заворотнюк до InstaStories.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк є багатодітною матір'ю. Має двох дітей від бізнесмена Дмитра Стрюкова: 25-річну Анну та 21-річного Майкла. А в березні 2019 року акторка стала мамою втретє. У них із Петром Чернишовим народилася дочка Міла. У Мережі є фото лише з сімейної фотосесії, зроблені до хвороби Анастасії Заворотнюк.

Родина Анастасії Заворотнюк
Родина Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочка Анастасії Заворотнюк активно веде соцмережі та зізнається, їй дуже подобається бути блогером. У себе в соцмережах дівчина любить розповідати про моду та ділитися атмосферними фото. Ми знаємо, як Анні вдається робити такі знімки.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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