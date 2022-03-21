Анжеліка Варум та Леонід Агутін взяли участь у збиранні грошей для українських біженців

Російські виконавці виступили на благодійному концерті на підтримку дітей України

Леонід Агутін та Анжеліка Варум взяли участь в онлайн-концерті на підтримку України / Фото: Instagram

Леонід Агутін та Анжеліка Варум у себе в соцмережах висловилися проти війни в Україні, але Росію не стали згадувати.

А тепер разом із музикантами з інших країн вони взяли участь у благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE, щоб зібрати гроші для українських дітей, які разом із батьками змушені були виїхати з України.

Реклама

До слова, у візитівці Леоніда Агутіна представили співаком із Росії, а Анжеліку Варум – співачкою з України.

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, Анжеліка Варум народилася у Львові, і в інтерв'ю вона неодноразово розповідала про родичів в Україні.

Реклама

Раніше співачка зізнавалася, категорично відмовляється їздити до окупованого Криму . Вона розуміє, що через такі візити їй можуть заборонити в'їзд до України.

До слова, з російських зірок Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Максим Галкін не мовчать про війну в Україні, а репер Oxxxymiron дав благодійний концерт та зібрав 30 тис. доларів для українських біженців.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!