Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

Junior Eurovision

Зірка Крейга

Insta-розлучення

Голі Måneskin

Українські Бонди

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Анжеліка Варум відмовляється від поїздок до Криму, щоб не потрапити до чорного списку Мінкульту

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
7 жовтня, 11:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка дала відверте інтерв'ю і розповіла, що не любить питань про відносини між Росією і Україною
Анжеліка Варум висловилася про поїздки в Крим
Анжеліка Варум висловилася про поїздки в Крим / Фото: скриншот

Артистка планує якось приїхати до Львова, тому категорично відмовляється їздити в окупований Крим . Вона розуміє, що через таких поїздок їй можуть заборонити в'їзд в Україну.

Я не можу їздити в Крим. Я не їжджу в Крим вже дуже багато років. У мене немає можливості. Ну як, є можливість, якщо в'їжджати через територію України, інакше я потраплю в "чорний список" і не зможу приїхати до родичів, – зізналася співачка в інтерв'ю YouTube-каналі "А поговоримо?".

Анжеліка Варум
Анжеліка Варум / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

Анжеліка Варум народилася у Львові, тому в Україні у неї багато рідних. Співачка сподівається, що скоро у неї вийде приїхати в рідне місто.

У мене там рідні, бабусина сестра, дев'яносто шість років – ну колись її треба відвідувати. Там могили, за якими тільки я доглядаю, – розповіла артистка.

Анжеліка Варум зазначила, що не любить питань про відносини між Росією і Україною. Вона "посилає" всіх, хто намагається з'ясувати у неї, на чиєму вона боці.

Тут не може бути ніякої позиції. Я що, божевільна? Я за людство, за мирне співіснування, – сказала співачка.

Реклама

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти