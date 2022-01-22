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Арнольд Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП: постраждала жінка

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 09:42
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Легендарний актор сьогодні опинився у новинах у зв'язку із неприємною подією. Стало відомо, що Арнольд Шварценеггер потрапив у серйозну ДТП, є постраждала сторона
Актор дуже переживає через те, що трапилося
Актор дуже переживає через те, що трапилося / Фото: TMZ, https://www.1zoom.ru/

Як повідомляє TMZ, 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. Позашляховик світової знаменитості перекинувся на інший автомобіль, водій якого постраждав. Жінку було доправлено до лікарні.

Повідомляється, що чорний позашляховик актора Yukon зіштовхнувся із червоним Prius. Джип перекинувся на бік, спрацювали подушки безпеки, а також він зачепив Porsche Cayenne, який був поруч. Свідки стверджують, що ситуація виглядала як кадр із кіно.

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Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП
Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП / Фото: TMZ

За інформацією, причиною аварії стало те, що Шварценеггер проїхав на червоне світло. Але зараз про офіційну причину ДТП говорити зарано, працює слідство.

Причини ДТП встановлюються
Причини ДТП встановлюються / Фото: TMZ

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Внаслідок пригоди Арнольд залишився цілим, а ось жінку, яка керувала іншою машиною, доправили до лікарні з травмами. Видання повідомляє, що актор дуже засмучений ситуацією і планує відвідати постраждалу в шпиталі.

В аварії з актором постраждала жінка
В аварії з актором постраждала жінка / Фото: TMZ

Ми продовжуємо стежити за оновленнями.

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Також сьогодні обговорюють непрості новини про смерть актора Арніса Ліцитіса.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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