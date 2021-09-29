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Артур Пирожков їде в Україну. Російський співак планує зібрати Палац спорту

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 10:13
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Російські артисти все частіше стали виступати в Україні. Цього разу до Києва з концертом їде Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков
Олександр Ревва виступить в Києві
Олександр Ревва виступить в Києві / Фото: Instagram

До цього російський шоумен не раз виступав в Україні, але на приватних заходах або в клубах. У "Палаці спорту" Артур Пирожков вперше виступить із сольним концертом, який відбудеться 31 березня 2022 року. Квитки на захід вже надійшли в продаж.

Ціна на концерт російського співака варіюється в залежності від розташування місця – від 500 гривень до 10 000 гривень .

Скріншот: concert.ua
Скріншот: concert.ua
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Співак не виступав в окупованому Криму, і жодного разу публічно не висловлювався щодо війни на Донбасі.

Реакція Мережі на концерт Артура Пирожкова в Україні

Багато хто не в захваті, що виконавець хітів "Алкоголичка" і "Чика" збирається виступити в Києві.

  • "Привезіть вже західних виконавців. Я розумію, що гроші не пахнуть. Але на західних виконавців попит був би не меншим точно"
  • "Чим дурніші пісні, тим швидше вони стають хітами!"
  • "Та за що"
Скріншот: Facebook/concert.ua
Скріншот: Facebook/concert.ua

Нагадаємо, нещодавно в Києві виступила Любов Успенська. Ігор Кондратюк обурився, що російські артисти приїжджають в Україну. Телеведучий написав петицію до президента України з вимогою заборонити концерти, гастролі і виступи на фестивалях російських артистів, яких він називає громадянами країни-агресора .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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