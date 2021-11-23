Асмус показала, як виглядають її колеги з серіалу Інтерни: Лобанов вже не той

Христина Асмус зустрілась з акторами "Інтренів" на дні народженні Олександра Ільїна. Фанати одразу ж відзначили, як зірки змінилися упродовж цього часу, особливо персонаж Лобанов

Асмус зустрілася з Охлобистіним, Пермяковою та Ільїним. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Христина Асмус, яка майже рік зустрічається з актором Романом Євдокимовим, давно займається акторською кар'єрою. Однак багато прихильників полюбили знаменитість саме за роль у серіалі "Інтерни" – Варю. У проєкті артистка постала скромною, сором'язливою та милою ученицею.

Відзначимо, зараз Асмус дедалі частіше грає розкутих персонажів, за що фани її критикують. Згадайте лише стрічку "Текст", де акторка знялась у постільний сцені, що викликало чималий резонанс.

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Отож Асмус зустрілася на дні народженні зі своїми колегами Світланою Пермяковою (Люба), Олександром Ільїним (Лобанов) та Іваном Охлобистіним (Андрій Биков).

Зірки серіалу "Інтерни" тоді й зараз. / Фото: instagram.com/asmuskristina, Скріншот з YouTube

На день народження Олександра, який зараз почав будувати музичну кар'єру, Христина прийшла у вузьких джинсах та футболці, а от Світлана одяглася розкішно – у сукню з оксамитовим верхом. Самого ж іменинника було важко впізнати, адже він відростив пишну борідку. На фото видно, як винуватця свята обіймає Охлобистін, який прибув на свято у класичному вбранні – сорочка та джинси.

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Золотий склад! Жаль не повний. Сьогодні день народження у Сашка Ільїна! Улюбленця всіх фанатів "Інтернів", одного з моїх улюблених акторів із божевільною "собачою" органікою, фронтмена гурту "План Ломоносова", прекрасного друга, чоловіка та двічі батька, – підписала фото Асмус.

Відзначимо, що Асмус часто радує фоловерів у Мережі яскравими фото зі зйомок чи просто із життя. Здається, ми знаємо у чому секрет фотоуспіху.

Прихильники одразу заговорили про ностальгію за "Інтернами". Також вони зізналися, що насилу впізнали виконавця ролі Лобанова:

А що з Лобановим?

Купітмена не вистачає)

Який Сашко, він назавжди Лобанов)

Ільїн ще напевно службу в якійсь церкві веде, судячи з його бороди)

Лобанов уже не той.

Фото: скріншот instagram/asmuskristina

Кортко про серіал

"Інтерни" — комедійний серіал, що розповідає про роботу лікарів-інтернів. Проєкт виходив у ефір з 2010 до 2016 року.

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Актори серіалу "Інтерни". / Фото: Legion-Media

Сюжет серіалу повністю присвячений роботі молодих недосвідчених інтернів, які постійно потрапляють у смішні та безглузді ситуації. Їхній керівник — завідувач терапевтичного відділення Андрій Биков — постійно з них жартує. Допомагають Бикову та спостерігають за пригодами інтернів його друг — завідувач шкірно-венерологічним відділенням Іван Купітман та старша медсестра терапевтичного відділення Любов Скрябіна. Наводить лад у лікарні головний лікар Анастасія Кисегач.

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