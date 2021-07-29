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Асмус виклала фото з Шрі-Ланки з незнайомцем, схожим на Харламова: "Це не Гарік"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
29 липня, 11:02
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Акторка вирушила до Південної Азії на зйомки фільму, попри порвані зв'язки на нозі. Поїздка навіяла зірці спогади, адже вона вже бувала там раніше
Христина Асмус з колегою на Шрі-Ланці
Христина Асмус з колегою на Шрі-Ланці / Фото: instagram.com/asmuskristina

Акторка Христина Асмус, яка раніше показала, як з травмованою ногою знімається у фільмі на Шрі-Ланці, позувала зі своїм колегою, дуже схожим на її ексчоловіка Гаріка Харламова. Високий чоловік був одягнений в кепку і сонцезахисні окуляри, тому його дійсно можна сплутати з відомим гумористом. Але, як повідомила сама Асмус, щоб запобігти чуткам, "це не Гарік".

На архівному фото, яке акторка опублікувала в Instagram, вона позує в смішному вуличному вбранні: оверсайз шортах з прапором, спортивній майці й шоломі. А поруч з Христиною Асмус виявився 30-річний актор Борис Дергачов.

Фото зроблено тут же на Шрі-Ланці 1,5 роки тому. Тоді ще не було ніякого розриву зв'язок, ніякої пандемії і я була заміжня. Зараз тут все інакше... Вулиці порожні. Масовку нам не дають, з місцевими контактувати не можна, ходити нікуди теж. Прилетіти з групи дозволили в країну тільки 11 людям, урагани і зливи кожен день, сценарій міняємо прям під час зйомок. У всьому готелі тільки наша знімальна група і місце зйомок оточено, – розповіла Христина Асмус.

Христина Асмус з колегою на Шрі-Ланці
Христина Асмус з колегою на Шрі-Ланці / Фото: instagram.com/asmuskristina

Нагадаємо, що торік Христина Асмус розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Експодружжя були разом протягом восьми років і у них є спільна дочка.

Дивіться деталі про розлучення Гаріка Харламова й Христини Асмус:

Раніше Христина Асмус приміряла спокусливе вбрання з високим вирізом.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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