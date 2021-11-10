Авторка хіта Пугачової та Галкіна зізналася, як зав'язався роман між парою

Алла Пугачова та Максим Галкін разом уже двадцять років . Артистів називають однією з найміцніших пар російського шоу-бізнесу. Але про те, коли і як почався роман пари ходить багато чуток.
Любаша, автор хіта Алли Пугачової та Максима Галкіна "Будь или не будь", вважає, що все почалося із запису тієї самої пісні.
У цій пісні Алла та Максим закохалися одне в одного. Це точно. На студії, коли записували "Будь чи не будь", Алла Пугачова не змінила у пісні жодного слова. Наприкінці вона заспівала "Будь!". І це слово стало вирішальним у їхній долі, – розповіла Любаша у програмі "Ти суперстар".
Далі по темі
До речі, нещодавно режисерка кліпу на пісню "Будь или не будь" Ірина Миронова згадувала незвичайні вимоги співачки до сюжету відеороботи. Алла Пугачова хотіла, щоб у них із Галкіним були абсолютно рівноправні ролі у кліпі, а також співачка вирішила експериментувати з іміджем та відмовилася від звичного свого образу.
Нагадаємо, що Пугачова та Галкін познайомилися у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіппом Кіркоровим. Незабаром вони розлучилися – серце Примадонни відвоював молодший її на 27 років гуморист.
Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати.
Інші новини про пару:
- Максим Галкін зізнався, як їм з Аллою Пугачовою вдалося зберегти відносини.
- Діти Пугачової та Галкіна все більше схожі на Аллу Борисівну