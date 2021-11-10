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Авторка хіта Пугачової та Галкіна зізналася, як зав'язався роман між парою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 09:03
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Відома артистка та автор хітів 90-х Тетяна Залужна, популярніша під псевдонімом Любаша, розповіла про початок роману Алли Пугачової та Максима Галкіна
Любаша розповіла, що пісня "Будь или не будь" стала відправною точкою у любовних стосунках Пугачової з Галкіним.
Любаша розповіла, що пісня "Будь или не будь" стала відправною точкою у любовних стосунках Пугачової з Галкіним. / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скріншот

Алла Пугачова та Максим Галкін разом уже двадцять років . Артистів називають однією з найміцніших пар російського шоу-бізнесу. Але про те, коли і як почався роман пари ходить багато чуток.

Любаша, автор хіта Алли Пугачової та Максима Галкіна "Будь или не будь", вважає, що все почалося із запису тієї самої пісні.

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У цій пісні Алла та Максим закохалися одне в одного. Це точно. На студії, коли записували "Будь чи не будь", Алла Пугачова не змінила у пісні жодного слова. Наприкінці вона заспівала "Будь!". І це слово стало вирішальним у їхній долі, – розповіла Любаша у програмі "Ти суперстар".

Любаша розповіла про початок роману Алли Пугачової та Максима Галкіна
Любаша розповіла про початок роману Алли Пугачової та Максима Галкіна / Фото: скриншот

До речі, нещодавно режисерка кліпу на пісню "Будь или не будь" Ірина Миронова згадувала незвичайні вимоги співачки до сюжету відеороботи. Алла Пугачова хотіла, щоб у них із Галкіним були абсолютно рівноправні ролі у кліпі, а також співачка вирішила експериментувати з іміджем та відмовилася від звичного свого образу.

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Нагадаємо, що Пугачова та Галкін познайомилися у 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіппом Кіркоровим. Незабаром вони розлучилися – серце Примадонни відвоював молодший її на 27 років гуморист.

Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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