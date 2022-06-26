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Ажіотаж на похороні Шатунова: труна в білих трояндах, селфі з покійником і народні гуляння (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 червня, 14:30
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Навіть прощання зі своїм кумиром росіяни зуміли перетворити на фарс та посміховисько. Фото та відео з похорону лідера гурту "Ласковый май" вже обговорюють у Мережі
У Москві прощаються з Юрієм Шатуновим
У Москві прощаються з Юрієм Шатуновим / Фото: Колаж: Сьогодні

Ім'я Юрія Шатунова, який пішов із життя 23 червня, відомо мільйонам Свого часу пісні "Ласкового мая" звучали на всіх радіостанціях та майданчиках.

Тому сьогодні, 26 червня, попрощатися з музикантом прийшли натовпи людей. Як і казав директор Шатунова, похорон артиста відбувся в Москві.

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Юрія Шатунова поховали на Троєкурівському цвинтарі
Юрія Шатунова поховали на Троєкурівському цвинтарі

Труна співака буквально потонула в білих трояндах, про які колись співав "Ласковый май". Тисячі людей змогли підійти до Шатунова та попрощатися з ним.

Похорон Шатунова
Похорон Шатунова

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Жалобну церемонію, з незрозумілих поки що причин, супроводжував акомпанемент баяна.

На похорон Шатунова покликали баяніста
На похорон Шатунова покликали баяніста

Для багатьох траурна подія стала першим та останнім шансом побачити зірку. Деякі росіянки не посоромилися зробити селфі на тлі труни, чим шокували решту присутніх.

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Росіянки не прогаяли шанс зробити селфі на тлі труни
Росіянки не прогаяли шанс зробити селфі на тлі труни

Охорона намагалася відігнати шанувальників від покійного співака, але все ж таки багатьом вдалося зробити фото Шатунова крупним планом.

Фанати намагалися пробитися до труни співака
Фанати намагалися пробитися до труни співака

Абсурду додало й те, як біля входу на цвинтар прямо з вантажівки почали роздавати троянди для покладання. Відмовитися від "халяви" скорботні росіяни не змогли і влаштували справжню товкучку біля автомобіля, намагаючись відхопити і букетик.

Сонце так напекло в голову натовпу, що в очікуванні прощання зі співаком, фанати стали голосно співати хіт гурту "Білі троянди" і обливатися водою, рятуючись від спеки. На відео могло здатися, що про повагу до інших померлих вони не чули.

Дивно, але за словами директора Шатунова, із колег із артистом приїхали попрощатися автор хіта "Білі троянди" Сергій Кузнєцов. Також надіслали лише два букети – від Андрія Малахова та Ігоря Крутого.

Сергій Кузнєцов приїхав попрощатися з Шатуновим
Сергій Кузнєцов приїхав попрощатися з Шатуновим

Раніше вдова музиканта "Ласкового травня" розповіла про прокляття, яке занапастило Юру Шатунова та учасників гурту.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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