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Backstreet Boys пожертвують для українців частину прибутку зі своїх концертів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 16:43
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Культовий бойзбенд 90-х Backstreet Boys також підтримує Україну
Backstreet Boys
Backstreet Boys / Фото: Facebook

Список західних артистів, які виступили проти російської агресії, поповнюється. Благодійна організація Шона Пенна допомагає українським біженцям у Польщі, Міла Куніс та Ештон Катчер збирають гроші для України Backstreet Boys теж не залишилися осторонь. Днями гурт розпочав світовий тур і учасники пообіцяли частину доходу з концертів пожертвувати українцям.

Про це Backstreet Boys заявили під час благодійного онлайн-марафону #StandUpForUkraine, завдяки якому вже вдалося зібрати 10 мільярдів євро.

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Ми зобов'язуємося пожертвувати частину доходів від наших концертів European DNA World Tour 2022, щоб показати нашу підтримку. І нашим чудовим фанатам: якщо ви хочете вжити заходів, відвідайте forukraine.com, щоб висловити свою підтримку, – сказали музиканти у відеозверненні у себе на Facebook-сторінці

Західні артисти активно допомагають українцям. Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям .

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Еліна Пелешенко
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