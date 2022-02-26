Барбра Стрейзанд: Путінська пропаганда про „денацифікацію" — мабуть, найбільша брехня століття

Знаменита голлівудська актриса та співачка Барбра Стрейзанд підтримала Україну

Барбра Стрейзанд не стала мовчати / Фото: Getty Images

Йде третій день вторгнення Росії до України. До ситуації не залишається байдужих, на Заході, зокрема. Весь цивілізований світ розуміє всю дикість імперських намірів Путіна і все нові й нові звернення зірок підтверджують згуртованість у сенсі розуміння питання.

Не змогла залишитися байдужою до ситуації легендарна акторка та співачка Барбра Стрейзанд, у якої, як ви знаєте, українське коріння. На своїй сторінці у Твіттері вона засудила дії Путіна і те, чим він прикривається, роблячи вторгнення.

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скриншот з Твіттера Барбри Стрейзанд

Мої дідусь із бабусею по батьківській лінії іммігрували з України, і моє серце болить за відважних людей, які борються із російським вторгненням. Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть найбільша брехня століття,

- прямо написала Барбра, за що ми їй дуже вдячні.

Також нагадаємо, що вже безліч західних діячів культури та просто впливових людей висловилися за підтримку України.

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