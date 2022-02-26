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Барбра Стрейзанд: Путінська пропаганда про „денацифікацію" — мабуть, найбільша брехня століття

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 15:44
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Знаменита голлівудська актриса та співачка Барбра Стрейзанд підтримала Україну
Барбра Стрейзанд не стала мовчати
Барбра Стрейзанд не стала мовчати / Фото: Getty Images

Йде третій день вторгнення Росії до України. До ситуації не залишається байдужих, на Заході, зокрема. Весь цивілізований світ розуміє всю дикість імперських намірів Путіна і все нові й нові звернення зірок підтверджують згуртованість у сенсі розуміння питання.

Не змогла залишитися байдужою до ситуації легендарна акторка та співачка Барбра Стрейзанд, у якої, як ви знаєте, українське коріння. На своїй сторінці у Твіттері вона засудила дії Путіна і те, чим він прикривається, роблячи вторгнення.

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скриншот з Твіттера Барбри Стрейзанд

Мої дідусь із бабусею по батьківській лінії іммігрували з України, і моє серце болить за відважних людей, які борються із російським вторгненням. Путінська пропаганда про "денацифікацію" – мабуть найбільша брехня століття,

- прямо написала Барбра, за що ми їй дуже вдячні.

Також нагадаємо, що вже безліч західних діячів культури та просто впливових людей висловилися за підтримку України.

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  • Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
  • Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
  • Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
  • Знаменита співачка Мадонна , заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
  • Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він є на боці українського народу.
  • Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
  • Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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