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Басков зізнався, які любить робити подарунки Ротару

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 серпня, 12:54
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Микола Басков по можливості намагається робити дорогі подарунки своїй улюбленій співачці Софії Ротару
/ Фото: instagram.com/nikolaibaskov, instagram.com/about_rotaru/

На "Новій хвилі" в Сочі Софія Ротару виконала не тільки кілька нових пісень, а й зустрілася ос старими друзями. Микола Басков навіть підніс подарунок співачці на честь дня народження, який вона відзначала на початку серпня.

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Співак подарував браслет з смарагдами і діамантами, вартість якого близько двох мільйонів рублів (728 тисяч гривень).

Софія Ротару та Микола Басков
Софія Ротару та Микола Басков / Фото: instagram.com/about_rotaru/

В інтерв'ю програмі "Ти не повіриш" Басков зізнався, що не перший раз дарує Ротару прикраси.

Я завжди дарував їй подарунки: брошка, сережки. Я також обожнюю Аллу Борисівну Пугачову. Але у неї є чоловік, який дарує їй коштовності. А у Ротару немає чоловіка. Царство йому небесне. Я можу побалувати улюблену співачку, – сказав Микола Басков.

Микола Басков і Софії Ротару знайомі вже більше 20 років. Співак любить згадувати, як раніше вони часто виступили на різних заходах. Ще в репертуарі артистів є спільний дует.

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Виступ Софії Ротару на "Новій хвилі" в Сочі :

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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