Микола Басков нафарбував нігті та набив тату. Фанати це не оцінили (фото)

Знаментий співак завжди славився епатажними витівками та скандалами. Цього разу він неочікувано вирішив зруйнувати певні шаблони

Микола Басков з'явився у соцмережах із татуюванням та свіжим манікюром. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Микола Басков, який цьогоріч з розмахом відсвяткував 45-річчя, завжди дотримувався певних стандартів у зовнішності та поведінці. Шанувальники бачили його у класичних та яскравих костюмах з "ідеальною" зачіскою та дещо аристократичною манерою. Але зараз артист постав у новому образі, чим шокував фанів.

Так, Басков опублікував фото в Instagram, де він з'явився в несподіваному і навіть провокаційному вигляді. Артист зробив татуювання на шиї у вигляді кубка та навіть пофарбував нігті у чорний колір. Оце так несподіванка!

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Микола Басков закликав шанувальників не боятися експериментів. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Усім легкого тижня і не бійтеся експериментів, — закликав фоловерів Басков.

Співак спровокував цілу дискусію з приводу того, як має виглядати зірка, що носить звання "Золотого голосу Росії".

Одні підписники почали звинувачувати Баскова у наслідуванні скандального репера Моргенштерна, інші ж виступили за експерименти зірки із зовнішністю:

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TikTok тебе за ногу)

Скоро Тіматі наздоженеш.

Так-так. Що буде далі? Напівсукня та напівсмокінг?

Ну 45 років. Нігті нафарбували для чого? Навіщо петушитися?

Колю, ну і ти туди ж! Нігті навіщо?

Моргенштерн рулить, світ божеволіє.

Не красиво. Все-таки золотий голос! Відповідай!

На 50-му десятку з глузду з'їхав!

Фото: Скріншот instagram/nikolaibaskov

Коротко про співака

Микола Басков – російський естрадний та оперний співак, народився 15 жовтня 1976 року у підмосковній Балашихі.

З дитинства займався музикою. Записав близько 11-ти альбомів. Найпопулярніші хіти: "Шарманка", "Натуральный блондин" та інші.

Микола Басков із дитинства займається музикою. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

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У 2009 році Басков став народним артистом Росії. У цьому ж році він заспівав дуетом із Таїсією Повалій декілька пісень, які стали хітами – "Снегом белым", "Отпусти меня", "Ты далеко?".

З 2001 до 2007 року співак перебував у шлюбі з дочкою свого продюсера Світланою Шпігель. У них є син Броніслав.

Через два роки після розлучення у Баскова зав'язався дворічний роман з телеведучою Оксаною Федоровою.

Відомо, що Миколу Баскова занесли до бази сайта "Миротворець" за порушення державного кордону України під час в'їзду в тимчасово окупований Крим.

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