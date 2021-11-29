Микола Басков нафарбував нігті та набив тату. Фанати це не оцінили (фото)

Микола Басков, який цьогоріч з розмахом відсвяткував 45-річчя, завжди дотримувався певних стандартів у зовнішності та поведінці. Шанувальники бачили його у класичних та яскравих костюмах з "ідеальною" зачіскою та дещо аристократичною манерою. Але зараз артист постав у новому образі, чим шокував фанів.
Так, Басков опублікував фото в Instagram, де він з'явився в несподіваному і навіть провокаційному вигляді. Артист зробив татуювання на шиї у вигляді кубка та навіть пофарбував нігті у чорний колір. Оце так несподіванка!
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Усім легкого тижня і не бійтеся експериментів, — закликав фоловерів Басков.
Співак спровокував цілу дискусію з приводу того, як має виглядати зірка, що носить звання "Золотого голосу Росії".
Одні підписники почали звинувачувати Баскова у наслідуванні скандального репера Моргенштерна, інші ж виступили за експерименти зірки із зовнішністю:
- TikTok тебе за ногу)
- Скоро Тіматі наздоженеш.
- Так-так. Що буде далі? Напівсукня та напівсмокінг?
- Ну 45 років. Нігті нафарбували для чого? Навіщо петушитися?
- Колю, ну і ти туди ж! Нігті навіщо?
- Моргенштерн рулить, світ божеволіє.
- Не красиво. Все-таки золотий голос! Відповідай!
- На 50-му десятку з глузду з'їхав!
Коротко про співака
Микола Басков – російський естрадний та оперний співак, народився 15 жовтня 1976 року у підмосковній Балашихі.
З дитинства займався музикою. Записав близько 11-ти альбомів. Найпопулярніші хіти: "Шарманка", "Натуральный блондин" та інші.
У 2009 році Басков став народним артистом Росії. У цьому ж році він заспівав дуетом із Таїсією Повалій декілька пісень, які стали хітами – "Снегом белым", "Отпусти меня", "Ты далеко?".
З 2001 до 2007 року співак перебував у шлюбі з дочкою свого продюсера Світланою Шпігель. У них є син Броніслав.
Через два роки після розлучення у Баскова зав'язався дворічний роман з телеведучою Оксаною Федоровою.
Відомо, що Миколу Баскова занесли до бази сайта "Миротворець" за порушення державного кордону України під час в'їзду в тимчасово окупований Крим.
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