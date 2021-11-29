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Микола Басков нафарбував нігті та набив тату. Фанати це не оцінили (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 15:30
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Знаментий співак завжди славився епатажними витівками та скандалами. Цього разу він неочікувано вирішив зруйнувати певні шаблони
Микола Басков з'явився у соцмережах із татуюванням та свіжим манікюром.
Микола Басков з'явився у соцмережах із татуюванням та свіжим манікюром. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Микола Басков, який цьогоріч з розмахом відсвяткував 45-річчя, завжди дотримувався певних стандартів у зовнішності та поведінці. Шанувальники бачили його у класичних та яскравих костюмах з "ідеальною" зачіскою та дещо аристократичною манерою. Але зараз артист постав у новому образі, чим шокував фанів.

Так, Басков опублікував фото в Instagram, де він з'явився в несподіваному і навіть провокаційному вигляді. Артист зробив татуювання на шиї у вигляді кубка та навіть пофарбував нігті у чорний колір. Оце так несподіванка!

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Микола Басков закликав шанувальників не боятися експериментів.
Микола Басков закликав шанувальників не боятися експериментів. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Усім легкого тижня і не бійтеся експериментів, — закликав фоловерів Басков.

Співак спровокував цілу дискусію з приводу того, як має виглядати зірка, що носить звання "Золотого голосу Росії".

Одні підписники почали звинувачувати Баскова у наслідуванні скандального репера Моргенштерна, інші ж виступили за експерименти зірки із зовнішністю:

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  • TikTok тебе за ногу)
  • Скоро Тіматі наздоженеш.
  • Так-так. Що буде далі? Напівсукня та напівсмокінг?
  • Ну 45 років. Нігті нафарбували для чого? Навіщо петушитися?
  • Колю, ну і ти туди ж! Нігті навіщо?
  • Моргенштерн рулить, світ божеволіє.
  • Не красиво. Все-таки золотий голос! Відповідай!
  • На 50-му десятку з глузду з'їхав!
Фото: Скріншот instagram/nikolaibaskov

Коротко про співака

Микола Басков – російський естрадний та оперний співак, народився 15 жовтня 1976 року у підмосковній Балашихі.

З дитинства займався музикою. Записав близько 11-ти альбомів. Найпопулярніші хіти: "Шарманка", "Натуральный блондин" та інші.

Микола Басков із дитинства займається музикою.
Микола Басков із дитинства займається музикою. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

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У 2009 році Басков став народним артистом Росії. У цьому ж році він заспівав дуетом із Таїсією Повалій декілька пісень, які стали хітами – "Снегом белым", "Отпусти меня", "Ты далеко?".

З 2001 до 2007 року співак перебував у шлюбі з дочкою свого продюсера Світланою Шпігель. У них є син Броніслав.

Через два роки після розлучення у Баскова зав'язався дворічний роман з телеведучою Оксаною Федоровою.

Відомо, що Миколу Баскова занесли до бази сайта "Миротворець" за порушення державного кордону України під час в'їзду в тимчасово окупований Крим.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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