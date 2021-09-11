Біла сосиска і костюм змії: 10 божевільних образів Ріанни для Dazed

Епатажна фотосесія Рі, яка стала найбагатшою співачкою світу, прикрасить 30-й ювілейний випуск глянцю, з цього приводу виконавиці виділили максимум сторінок.
Над знімками працював Рафаель Паваротті, стилістом зйомки став Ібрагім Камара, який одягнув Ріанну в речі від Burberry, Schiaparelli Haute Couture, Louis Vuitton, Mugler, Christian Louboutin, Giambattista Valli. Для мейку зірки також використовували продукти бренду Ріанни Fenty Skin і Fenty Beauty.
Для власного бренду Savage X Fenty Ріанна часто знімається особисто. У жовтні минулого року відбувся модний показ Savage x Fenty, в якому, крім самої зірки, взяли участь сестри Хадід, акторки Слік Вудс і Лаверн Кокс, співачка Холсі та інші знаменитості.
Ще новини на тему:
- Відомий репер підтвердив стосунки з Ріанною: Кохання всього мого життя.
- У квіткової масці і дерев'яному взутті: дивіться фешн-фотосет Каті Павленко з Go_A.