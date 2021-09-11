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Біла сосиска і костюм змії: 10 божевільних образів Ріанни для Dazed

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 вересня, 10:24
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Барбадоська зірка приміряла на себе декілька дуже незвичайних луків, серед яких червона сукня з шифону та total white аутфіт від Burberry
Ріанна знялася для осіннього випуску Dazed
Ріанна знялася для осіннього випуску Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Епатажна фотосесія Рі, яка стала найбагатшою співачкою світу, прикрасить 30-й ювілейний випуск глянцю, з цього приводу виконавиці виділили максимум сторінок.

Над знімками працював Рафаель Паваротті, стилістом зйомки став Ібрагім Камара, який одягнув Ріанну в речі від Burberry, Schiaparelli Haute Couture, Louis Vuitton, Mugler, Christian Louboutin, Giambattista Valli. Для мейку зірки також використовували продукти бренду Ріанни Fenty Skin і Fenty Beauty.

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Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed
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Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed
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Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Ріанна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Для власного бренду Savage X Fenty Ріанна часто знімається особисто. У жовтні минулого року відбувся модний показ Savage x Fenty, в якому, крім самої зірки, взяли участь сестри Хадід, акторки Слік Вудс і Лаверн Кокс, співачка Холсі та інші знаменитості.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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