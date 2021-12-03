Bella Ciao! На Netflix покажуть фінальні серії "Паперового дому" – чим закінчиться серіал?

Затамувавши подих, у всьому світі чекали, чим закінчиться грандіозне пограбування Професора та його команди. Незабаром шанувальники серіалу дізнаються, яким буде фінал

Герої серіалу "Паперовий будинок" / Фото: rottentomatoes.com

Іспанський проєкт від Netflix підкорив тисячі сердець по всьому світу і став одним із найрейтинговіших серіалів на платформі. Ми вже говорили про те, у чому феномен серіалу і про що буде п'ятий сезон, і від цього ще цікавіше.

Творці "Паперового будинку" вирішили потримати інтригу довше та розділили фінальний сезон на дві частини. Перша половина серіалу вийшла у вересні, а прем'єра друга відбулася 3 грудня.

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Як і попередня частина сезону, нова міститиме в собі п'ять серій:

Серія 6 – "Вихлопні клапани" (Válvulas de Escape); Реклама

Серія 7 – "Ілюзійна наука" (Ciencia Ilusionada);

Серія 8 – "Теорія елегантності" (La teoria de La elegancia);

Серія 9 – "Про що говорять у ліжку" (Lo Que Se Habla En La Cama); Реклама

Серія 10 – "Сімейна традиція" (Una Tradición Familiar).

У фінальній частині 5 сезону глядачі знову побачать старих героїв і разом із ними поринуть у спогади. А також на нас чекають нові знайомства, наприклад, син Берліна – Рафаель.

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