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Bella Ciao! На Netflix покажуть фінальні серії "Паперового дому" – чим закінчиться серіал?

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 18:47
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Затамувавши подих, у всьому світі чекали, чим закінчиться грандіозне пограбування Професора та його команди. Незабаром шанувальники серіалу дізнаються, яким буде фінал
Герої серіалу "Паперовий будинок"
Герої серіалу "Паперовий будинок" / Фото: rottentomatoes.com

Іспанський проєкт від Netflix підкорив тисячі сердець по всьому світу і став одним із найрейтинговіших серіалів на платформі. Ми вже говорили про те, у чому феномен серіалу і про що буде п'ятий сезон, і від цього ще цікавіше.

Творці "Паперового будинку" вирішили потримати інтригу довше та розділили фінальний сезон на дві частини. Перша половина серіалу вийшла у вересні, а прем'єра друга відбулася 3 грудня.

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Як і попередня частина сезону, нова міститиме в собі п'ять серій:

  • Серія 6 – "Вихлопні клапани" (Válvulas de Escape);

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  • Серія 7 – "Ілюзійна наука" (Ciencia Ilusionada);

  • Серія 8 – "Теорія елегантності" (La teoria de La elegancia);

  • Серія 9 – "Про що говорять у ліжку" (Lo Que Se Habla En La Cama);

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  • Серія 10 – "Сімейна традиція" (Una Tradición Familiar).

У фінальній частині 5 сезону глядачі знову побачать старих героїв і разом із ними поринуть у спогади. А також на нас чекають нові знайомства, наприклад, син Берліна – Рафаель.

Дізнайтесь інші новини про серіали та кіно:

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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