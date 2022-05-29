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Білоруські опозиціонери переспівали хіт Kalush Orchestrа Stefania з побажаннями перемоги Україні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 21:09
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Музиканти-опозиціонери з Білорусі Катерина Водоносова та Михайло Зуй вирішили підтримати український народ у боротьбі з рашистським нашестям
Музиканти з Білорусі записали нову версію пісні Stefania
Музиканти з Білорусі записали нову версію пісні Stefania / Фото: Колаж: Сьогодні

Пісня Stefania українського гурту Kalush Orchestrа зараз звучить у всьому світі! Сингл не лише приніс Україні перемогу на "Євробаченні-2022", але й став символом незламності нашого народу, який мужньо дає відсіч російським загарбникам.

Білоруські музиканти вирішили створити кавер своєю рідною мовою на відомий хіт Kalush Orchestrа. У своїй версії синглу виконавці побажали Україні перемоги над окупантами та зізнались, що вболівали за нас на пісенному конкурсі.

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Також музиканти записали кліп, у якому з'явились у народних білоруських костюмах. Зйомки відбулись у Польщі, в Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna.

Водоносова виконала приспів, у якому використала патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". А Зуй – зачитав реп. Їм також допомагала дівчинка, граючи на скрипці.

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Украіне слава, слава Украіне!
Хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне.
Перамога – гэта толькі вера і справа.
А героям слава, а героям слава! – йдеться у приспіві.

Відеоролик з'явився на польському телеканалі Belsat TV. Таке виконання Stefania швидко розлетілось Мережею. Українці вже подякували білоруським музикантам за їхню підтримку не лише на "Євробаченнв", а й у війні проти путінської РФ:

  • Дякуюємо вам. Гарно і приємно звучить ваша мова та ще й на таку пісню. Жыве Беларусь! Слава Україні!
Скріншот Ютуб
  • Слава Україні, Жыве Беларусь.
Скріншот Телеграм
  • Велике дякую!
Скріншот Ютуб

Коротко про Катерину Водоносову

Як відомо, дівчина була автором програми "Жива культура" на телеканалі "Білорусь 3". Також вона виступала лідером гурту Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra. У 2020 році Катерина підтримала протести – за це її звільнили з каналу. У 2021-му вона разом зі сім'єю покинула Білорусь через загрозу кримінальної справи. Вони переїхали у Київ, звідки за допомогою Білоруської ради культури перебралися до Вільнюса. Зараз Катерина веде сатиричне шоу "Хай ТАК TV" на "Белсаті".

Зовсім нещодавно Катерина повідомила в Instagram, що у неї діагностували рак. Зараз співачка розпочинає боротьбу з хворобою.

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Нагадаємо, раніше представниця Литви на "Євробаченні-2022" Моніка Лю переспівала хіт Kalush Orchestra.

Днями Jerry Heil презентувала потужну пісню про війну, від якої країться серце.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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