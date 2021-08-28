Білоруську співачку Анжеліку Агурбаш затримали в Москві – ЗМІ

У Білорусі стосовно артистки порушено кримінальну справу за різкі висловлювання про ситуацію в країні – вона виступає проти чинної влади

Співачку Анжеліку Агурбаш затримали в Москві / Фото: instagram.com/angelicaagurbash

51-річну Анжеліку Агурбаш, яка звернулася за допомогою до Путіна, доставили в московське відділення поліції для допиту. Про це повідомляє Telegram-канал "112".

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На батьківщині співачку оголосили в розшук. Білоруськими правоохоронцями також порушено кримінальну справу проти артистки за розпалювання соціальної ворожнечі і публічну образу президента Олександра Лукашенка. Їй загрожує до 15 років колонії.

Білоруська співачка Анжеліка Агурбаш / Фото: YouTube

Важливо, що через деякий час після того, як в Мережі з'явилася інформація про затримання Ажеліки Агурбаш, її представниця вийшла на зв'язок із пресою та спростувала цю новину. Сама артистка ніяких заяв поки не робила.

Як представник Анжеліки Агурбаш можу сказати, що ми зараз на заході. Ніхто її не затримував, і ніхто її не допитує. У нас світський захід зараз проходить, Анжеліка знаходиться поруч зі мною, в доступності п'яти кроків, – сказала представниця зірки.

Коли в Білорусі почалися протестні заходи, Агурбаш виступила проти чинної влади. Вона засуджувала Лукашенко і просила світову громадськість допомогти її народу.

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Хто така Анжеліка Агурбаш

Це білоруська і російська співачка, яка народилася в Мінську. Агурбаш вже багато років є громадянкою РФ, але її родичі та близькі проживають на території Білорусі.

У 2005 році Агурбаш представляла свою країну на конкурсі "Євробачення". Тоді її продюсером був Філіп Кіркоров.

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У 2006 році Агурбаш отримала звання заслуженої артистки Республіки Білорусь.

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