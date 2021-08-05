Бен Аффлек дарує однакові подарунки своїм жінкам, а Лопес зберігає прикраси від колишніх

Співачка опублікувала фотографії з яхти, а уважні шанувальники помітили, що на руці Дженніфер красується браслет від Бена, подарований їм багато років тому. Тобто Лопес весь цей час зберігала прикрасу від колишнього?
Цікаво, що раніше Бен Аффлек вручив коханій, з якою возз'єднався не так давно, намисто із буквами свого імені. Фанати Бенніфер обговорюють, як це мило та зворушливо, але актор дарує подібні речі не тільки Лопес.
Символічну прикрасу Бен Аффлек дарував своїй вже колишній дівчині Ані де Армаc – обидва носили парні намиста з половинками серця на ланцюжку.
Дженніфер Лопес теж любить подібні романтичні подарунки. Раніше вона носила сережки-кільця з ім'ям "Alex" на честь Алекса Родрігеса, з яким була заручена в 2019 році.
Що відомо про возз'єднання Лопес і Аффлека
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і обручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.
Подейкували, що Бену не подобалася зайва увага журналістів і папараці до нього із Дженніфер.
Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.
У свій день народження співачка підтвердила роман з Беном, опублікувавши спільне фото з ним у себе в Instagram.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували романтичну вечерю на Капрі.