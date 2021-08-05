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Бен Аффлек дарує однакові подарунки своїм жінкам, а Лопес зберігає прикраси від колишніх

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 серпня, 12:16
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Нещодавно у Лопес з'явилося намисто з ім'ям "Бен", а тепер вона носить браслет, який Аффлек подарував їй в 2002-му році
Дженніфер Лопес носить браслет, який Аффлек подарував їй в 2002-му
Дженніфер Лопес носить браслет, який Аффлек подарував їй в 2002-му / Фото: instagram.com/jlo

Співачка опублікувала фотографії з яхти, а уважні шанувальники помітили, що на руці Дженніфер красується браслет від Бена, подарований їм багато років тому. Тобто Лопес весь цей час зберігала прикрасу від колишнього?

Джей Ло багато років зберігала браслет від Бена Аффлека / Фото: twitter.com/jloaffleck

Цікаво, що раніше Бен Аффлек вручив коханій, з якою возз'єднався не так давно, намисто із буквами свого імені. Фанати Бенніфер обговорюють, як це мило та зворушливо, але актор дарує подібні речі не тільки Лопес.

Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека
Дженніфер Лопес носить підвіску з ім'ям Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

Символічну прикрасу Бен Аффлек дарував своїй вже колишній дівчині Ані де Армаc – обидва носили парні намиста з половинками серця на ланцюжку.

Бен Аффлек і Ана де Армас носили парні намиста / Фото: pagesix.com

Дженніфер Лопес теж любить подібні романтичні подарунки. Раніше вона носила сережки-кільця з ім'ям "Alex" на честь Алекса Родрігеса, з яким була заручена в 2019 році.

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Що відомо про возз'єднання Лопес і Аффлека

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і обручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Подейкували, що Бену не подобалася зайва увага журналістів і папараці до нього із Дженніфер.

Дженніфер Лопес відзначила день народження з Беном Аффлеком в Сен-Тропе
Дженніфер Лопес відзначила день народження з Беном Аффлеком в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

У свій день народження співачка підтвердила роман з Беном, опублікувавши спільне фото з ним у себе в Instagram.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували романтичну вечерю на Капрі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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