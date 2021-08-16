Бен Аффлек відзначив день народження без Дженніфер Лопес (фото)

У свій день народження Дженніфер Лопес підтвердила роман з Беном Аффлеком і опублікувала перше спільне фото в Instagram. Шанувальники сподівалася, що і в день народження актора голлівудська пара порадує новими спільними знімками, але ні. Як пише TMZ, Бен Аффлек відзначив день народження в компанії своїх дітей.
Папарацці сфотографували актора і трьох його дітей від Дженніфер Гарнер на вулицях Лос-Анджелеса. Джей Ло поруч не було помічено.
А Дженніфер Лопес вчора сфотографували з сином Максом в одному з ресторанів.
Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:
Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася.
Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.
В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.
Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.
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