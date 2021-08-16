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Бен Аффлек відзначив день народження без Дженніфер Лопес (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
16 серпня, 07:30
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Вчора Бену Аффлек виповнилося 49 років. Голлівудський актор провів день народження не в компанії Дженніфер Лопес
Бен Аффлек відзначив день народження в компанії своїх дітей
Бен Аффлек відзначив день народження в компанії своїх дітей / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/bennifer_02/

У свій день народження Дженніфер Лопес підтвердила роман з Беном Аффлеком і опублікувала перше спільне фото в Instagram. Шанувальники сподівалася, що і в день народження актора голлівудська пара порадує новими спільними знімками, але ні. Як пише TMZ, Бен Аффлек відзначив день народження в компанії своїх дітей.

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Папарацці сфотографували актора і трьох його дітей від Дженніфер Гарнер на вулицях Лос-Анджелеса. Джей Ло поруч не було помічено.

Бен Аффлек разом зі своїми дітьми
Бен Аффлек разом зі своїми дітьми / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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А Дженніфер Лопес вчора сфотографували з сином Максом в одному з ресторанів.

Дженніфер Лопес зі своїми сином Максом
Дженніфер Лопес зі своїми сином Максом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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