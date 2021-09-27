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Бен Аффлек приїхав в Нью-Йорк тільки заради виступу Джей Ло (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 07:35
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Цими вихідними Дженніфер Лопес виступила на Global Citizen Live – заході, присвяченому вакцинації і розподілу вакцин в усьому світі
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек проводять час в Нью-Йорку
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек проводять час в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Голлівудська пара все частіше радує шанувальників новими спільними фото . Цього разу пара потрапила в поле зору папараці в Нью-Йорку, куди Бен Аффлек приїхала тільки заради виступу Джей Ло . За словами інсайдерів, через щільних графіків знаменитості стали бачитися рідше, і Бен вирішив це виправити.

"Бен хотів бути поруч з нею і був присутній на заході. Він дивився її виступ. Вони завжди підтримують одне одного в кар'єрі . Цього тижня Бен повинен бути в Техасі на зйомках нового фільму", – розповіло джерело виданю People.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Нью Йорку
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Нью Йорку / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На Global Citizen Live співачка виконала кілька своїх пісень. Нагадаємо, також на заході на підтримку масової вакцинації з промовою виступила Меган Маркл.

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Про роман Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.

Цього року Дженніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями.

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Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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