Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Топ кінострічок України

Осадчій - 38!

Успенська - у Києві?

Кіно у Венеції

Концерт Барських

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Бен Аффлек врятував Дженніфер Лопес від нападу фаната (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 07:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коли найбільш обговорювана голлівудська кілька покидала Венецію, з ними стався невеликий інцидент
Фанат хотів зробити селфі з Дженніфер Лопес
Фанат хотів зробити селфі з Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

До Дженніфер Лопес і Бену Аффлек після першого спільного виходу на червону доріжку на Венеціанському кінофестивалі прикута увага таблоїдів і фанатів. Один з прихильників Джей Ло хотів зробити cелфі із зіркою. В аеропорту в Венеції, незважаючи на охорону, фанат попрямував напролом до Джей Ло заради заповітного знімка.

Події розвивалися стрімко і в ситуацію відразу ж втрутився Бен Аффлек . Він встав перед співачкою і відштовхнув чоловіка, коли той був готовий ще ближче підійти до Джей Ло . Після цього до фанату підскочив і охоронець пари.

Реклама

Про роман Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями.

Реклама

Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Інші новини про пару:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль
Українська прем'єра. "Носоріг" Олега Сенцова
Як пройшов показ
Всі обговорюють
Концерт Макса Барських в Києві
Що там було?
Бен Аффлек та Джей Ло на червоному хіднику у Венеції
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти