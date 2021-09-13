Бен Аффлек врятував Дженніфер Лопес від нападу фаната (відео)

Коли найбільш обговорювана голлівудська кілька покидала Венецію, з ними стався невеликий інцидент

Фанат хотів зробити селфі з Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

До Дженніфер Лопес і Бену Аффлек після першого спільного виходу на червону доріжку на Венеціанському кінофестивалі прикута увага таблоїдів і фанатів. Один з прихильників Джей Ло хотів зробити cелфі із зіркою. В аеропорту в Венеції, незважаючи на охорону, фанат попрямував напролом до Джей Ло заради заповітного знімка.

Події розвивалися стрімко і в ситуацію відразу ж втрутився Бен Аффлек . Він встав перед співачкою і відштовхнув чоловіка, коли той був готовий ще ближче підійти до Джей Ло . Після цього до фанату підскочив і охоронець пари.

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Про роман Бена Аффлека і Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями.

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Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

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