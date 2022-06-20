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Бен Стіллер подивився в очі Зеленському та промовив: "Ви мій герой"! Подробиці зіркового візиту

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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20 червня, 21:18
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56-річна зірка фільму "Ніч у музеї"вже побачили львівяни та гості міста. Зараз голлівудська знаменитість феєрить у Києві. Кульмінацією стала зустріч актора з Президентом України
Президент України, Володимир Зеленський, зустрівся з американським актором, послом доброї волі ООН, Беном Стіллером
Президент України, Володимир Зеленський, зустрівся з американським актором, послом доброї волі ООН, Беном Стіллером

"Упіймати Стіллера" – під таким гаслом пройшов понеділок, 20 червня, для київських шанувальників американського коміка. За день до цього кінокоханця Дженніфер Еністон бачили у Львові. А вже менш ніж за добу Бен Стіллер відвідав Макарів та Ірпінь у Київській області. Справжній фурор ж спричинили прогулянка актора Хрещатиком, відвідування ЦУМу та фотографування з українцями.


Зіркове волонтерство не пройшло повз й Офісу Президента. Володимир Зеленський запросив Бена Стіллера на зустріч та особисто подякував голлівудську знаменитість за співпрацю.

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Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч, – написав Президент України, Володимир Зеленський, у своєму Instagram

А ось Бен Стіллер зізнався Президенту України, що той для нього… справжній герой. Чим змусив усміхнутися всіх присутніх. Також, голлівудський актор поділився враженнями після побаченого в Київській області.


Одна справа бачити ці руйнування по телевізору. Але на свої очі – то зовсім інше, – промовив на зустрічі з Президентом України Бен Стіллер.


В свою чергу Володимир Зеленський pfзначив, що такі зіркові візити дуже важливі для України. Бо неприпустимо дати світові забути і в новинах, і в особистому спілкуванні про війну. Ці слова Президента України Бену Стіллеру припали до душі.

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Скріншот: Instagram/zelenskiy_official

Нагадаємо, нещодавно Андрій Єрмак подякував американському акторові Роберту де Ніро за підтримку України та позицію щодо війни, яку розв’язала проти нашої держави РФ.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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