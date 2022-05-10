Вагітна Брітні Спірс роздратувала фанатів: ти хочеш, щоб майбутня дитина це побачила?

Прихильники ікони 2000-х вважають, що їй потрібно звернутись за допомогою до лікаря, і ось чому

"Голі" фото Брітні Спірс обурюють її фанатів / Фото: Getty Images

Зараз у житті Брітні Спірс відбуваються пригломшливі зміни. Вона звільнилась від 13-річної опіки свого батька, отримала пропозицію руки та серця від коханого Сема Асгарі та вже готується втретє стати мамою. Життя співачки налагодилось. Проте, фанати все одно переживають за свою кумирку і вважають, що з нею не все добре.

Вже всі звикли до того, що Брітні буває занадто відвертою у соцмережах. За день вона публікує безліч постів, які часом бентежать її фоловерів. Окрім того, співачка регулярно показує свої "голі" фото, які дивно підписує.

Реклама

Днями вона вирішила вчергове похизуватись своєю фігурою у Instagram, але підписники цього вже не витримали.

Прихильники натякують Брітні відвідати лікаря / Фото: instagram.com/britneyspearsvk

Знімок, на якому Брітні позує абсолютно голою: груди вона прикрила руками, а зону бікіні — смайликом, обурив багатьох:

Реклама

Брітні, ти все ще можеш видалити це.

Люблю тебе, Бріт, але настав час виставляти трохи менше "голі" фото у соцмережах.

Так сумно, Брітні потребує допомоги. Розчаровує те, що деякі з шанувальників, надаючи позитивні відгуки, заохочували її до цих публікацій.

Цікаво, як ваш чоловік ставиться до того, що ви робите? Чи справді ви його любите, якщо шукаєте уваги в іншому місці?

Зараз це просто божевільна поведінка.

Ці очі виглядають так, ніби вони кричать, щоб хтось їй допоміг. Просто життя в них немає.

Ви дійсно хочете, щоб ваша наступна дитина побачила це як свої перші фотографії у вигляді плода?!

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс зізналася, що батько зруйнував її сексуальне життя.

Водночас сестра Спірс натякнула на параною та психічну неврівноваженість співачки.