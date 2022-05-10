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Вагітна Брітні Спірс роздратувала фанатів: ти хочеш, щоб майбутня дитина це побачила?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 12:07
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Прихильники ікони 2000-х вважають, що їй потрібно звернутись за допомогою до лікаря, і ось чому
"Голі" фото Брітні Спірс обурюють її фанатів
"Голі" фото Брітні Спірс обурюють її фанатів / Фото: Getty Images

Зараз у житті Брітні Спірс відбуваються пригломшливі зміни. Вона звільнилась від 13-річної опіки свого батька, отримала пропозицію руки та серця від коханого Сема Асгарі та вже готується втретє стати мамою. Життя співачки налагодилось. Проте, фанати все одно переживають за свою кумирку і вважають, що з нею не все добре.

Вже всі звикли до того, що Брітні буває занадто відвертою у соцмережах. За день вона публікує безліч постів, які часом бентежать її фоловерів. Окрім того, співачка регулярно показує свої "голі" фото, які дивно підписує.

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Днями вона вирішила вчергове похизуватись своєю фігурою у Instagram, але підписники цього вже не витримали.

Прихильники натякують Брітні відвідати лікаря
Прихильники натякують Брітні відвідати лікаря / Фото: instagram.com/britneyspearsvk

Знімок, на якому Брітні позує абсолютно голою: груди вона прикрила руками, а зону бікіні — смайликом, обурив багатьох:

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  • Брітні, ти все ще можеш видалити це.
  • Люблю тебе, Бріт, але настав час виставляти трохи менше "голі" фото у соцмережах.
  • Так сумно, Брітні потребує допомоги. Розчаровує те, що деякі з шанувальників, надаючи позитивні відгуки, заохочували її до цих публікацій.
  • Цікаво, як ваш чоловік ставиться до того, що ви робите? Чи справді ви його любите, якщо шукаєте уваги в іншому місці?
  • Зараз це просто божевільна поведінка.
  • Ці очі виглядають так, ніби вони кричать, щоб хтось їй допоміг. Просто життя в них немає.
  • Ви дійсно хочете, щоб ваша наступна дитина побачила це як свої перші фотографії у вигляді плода?!
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс зізналася, що батько зруйнував її сексуальне життя.

Водночас сестра Спірс натякнула на параною та психічну неврівноваженість співачки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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