Вагітна Брітні Спірс роздратувала фанатів: ти хочеш, щоб майбутня дитина це побачила?

Зараз у житті Брітні Спірс відбуваються пригломшливі зміни. Вона звільнилась від 13-річної опіки свого батька, отримала пропозицію руки та серця від коханого Сема Асгарі та вже готується втретє стати мамою. Життя співачки налагодилось. Проте, фанати все одно переживають за свою кумирку і вважають, що з нею не все добре.
Вже всі звикли до того, що Брітні буває занадто відвертою у соцмережах. За день вона публікує безліч постів, які часом бентежать її фоловерів. Окрім того, співачка регулярно показує свої "голі" фото, які дивно підписує.
Днями вона вирішила вчергове похизуватись своєю фігурою у Instagram, але підписники цього вже не витримали.
Знімок, на якому Брітні позує абсолютно голою: груди вона прикрила руками, а зону бікіні — смайликом, обурив багатьох:
- Брітні, ти все ще можеш видалити це.
- Люблю тебе, Бріт, але настав час виставляти трохи менше "голі" фото у соцмережах.
- Так сумно, Брітні потребує допомоги. Розчаровує те, що деякі з шанувальників, надаючи позитивні відгуки, заохочували її до цих публікацій.
- Цікаво, як ваш чоловік ставиться до того, що ви робите? Чи справді ви його любите, якщо шукаєте уваги в іншому місці?
- Зараз це просто божевільна поведінка.
- Ці очі виглядають так, ніби вони кричать, щоб хтось їй допоміг. Просто життя в них немає.
- Ви дійсно хочете, щоб ваша наступна дитина побачила це як свої перші фотографії у вигляді плода?!
Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс зізналася, що батько зруйнував її сексуальне життя.
Водночас сестра Спірс натякнула на параною та психічну неврівноваженість співачки.
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