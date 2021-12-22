Безсоромниця Бузова помахала середнім пальцем перед камерою і голосно засміялася

Місяць тому російська телеведуча травмувала руку. Зірка досі не може повноцінно працювати кистю, однак деякі жести вона вже показує

Ольга Бузова розповіла про відновлення руки після травми. / Фото: instagram.com/buzova86

На початку листопада Ольга Бузова поскаржилася шанувальникам на проблеми із здоров'ям - вона травмувала руку. Деякий час артистка намагалася лікуватися вдома, та зрештою мусила звертатися до лікарів.

Як поділилась Ольга, під час переїзду вона різко взяла важку валізу і внаслідок чого кисть перестала нормально функціонувати. Ба більше, через складнощі з рукою Бузова була змушена тимчасово відкласти роботу та лягти до клініки, де медики провели повний огляд та призначили лікування.

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Фото: скріншот instagram/buzova86

Через місяць після травми, рука Ольги досі не функціонує повноцінно. За словами Бузової, вона не може впевнено працювати кистю.

Зірка попросила фанів не дошкуляти її запитаннями про стан здоров'я, оскільки реабілітація буде довгою. Вона зізналась, що відновлення може затягнутися ще на півроку.

Відновлення у моїй ситуації може відбуватися від півмісяця до півроку. Від того, що ви у мене питаєте як рука, вона краще не стає, – заявила артистка.

Та якби там не було, Ольга зазначила, що рука в неї зовсім не болить і вона не втратила чутливості. Ба більше, телеведуча, не втратила почуття гумору, та показала жест середнім пальцем. Таким чином вона поділилась з шанувальниками, радісною новиною, що вдновлення проходить хоч повільно, але успішно

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Фото: скріншот instahram/buzova86

Телеведуча уточнила, що як тільки вона повністю відновить рух великим пальцем, кисть запрацює повністю.

Защемлення нерва – це історія тривала. Я зараз про це говорю з усмішкою, але спочатку я дуже злякалася. Але тепер розумію, що потрібен час, щоб вона повністю відновилася, — пояснила Бузова.

Нагадаємо, днями Бузова публічно принизила колишнього чоловіка Дмитра Тарасова. Згодом футбліст відпові на цей інцидент.