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Без мейка та зачіски: на цьому фото ви не впізнаєте 52-річну Джей Ло

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 18:18
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Дженніфер Лопес показала, як насправді виглядає без макіяжу та ретуші. Співачка поділилася в Instagram чесним селфі
Дженніфер Лопес показала селфі без макіяжу
Дженніфер Лопес показала селфі без макіяжу / Фото: instagram.com/jlo

Нещодавно ми обговорювали, що Дженніфер Лопес змінила колір волосся, а ще, що вона стає схожою на Кім Кардаш'ян. І якщо останню рідко можна побачити без косметики, то Джей Ло не соромиться з'явитися перед фоловерами з "чистим" обличчям.

У сторіс знаменитість виклала коротке відео – у ньому Лопес одягнена в домашнє, із зібраним волоссям і без сценічного макіяжу.

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Дженніфер Лопес без макіяжу
Дженніфер Лопес без макіяжу / Фото: instagram.com/jlo

Підписникам артистка показала, як доглядає за обличчям вдома, а ось секретами своєї краси не поділилася. Та ми й так знаємо, що це все завдяки активному способу життя, спорту, корисному харчуванню та гарному відпочинку.

Ось, як Лопес виглядає "при параді":

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До речі, зараз Дженніфер Лопес проводить час у Лос-Анджелесі і не тільки з Беном Аффлеком та дітьми, а знаходить час і на друзів. У Мережі з'явилося кілька фото та відео із домашніх вечірок голлівудської зірки.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес готова вийти заміж вчетверте.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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