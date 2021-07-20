Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Українки без фотошопу

Мемуари Гаррі

Баста їде до України

У Анатоліча син!

Що з МакSим

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Квитки на концерти Басти, Лорак і Лободи в Україні майже розпродані, попи високі ціни

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
20 липня, 19:40
Копіювати лінк
Наступного місяця до України приїдуть з концертами три артисти, які живуть і працюють в Росії. Українці неоднозначно реагують на їхні майбутні виступи
Ані Лорак, Світлана Лобода і Баста виступлять в Одесі
Ані Лорак, Світлана Лобода і Баста виступлять в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bastaakanoggano

В останній місяць літа в клубах Одеси відбудуться три концерти – Ані Лорак, Світлани Лободи та Басти, на новини про приїзд якого вже відреагувала публіка. Як виявилося, квитки на їхні концерти вже практично розпродані. При цьому, вартість квитка не маленька і стартує від 1000 гривень.

Для репера Басти це буде вже не перший приїзд в Україну за літо. З того часу як російському артисту скасували заборону на в'їзд до України, він радий виступити для своїх українських шанувальників. Разом з тим деякі активісти досі проти того, щоб він виступав тут. На сайті Ibiza Beach Club можна побачити, що ціна квитків варіюється від 1000 до 7000 гривень.

У середині серпня там же збирається виступити Світлана Лобода, яка давно живе в Росії. Після 2014 року концерти зірки почали бойкотувати в Україні і з того часу вона перестала приїжджати.

А днями пізніше, в клубі Itaka виступить Ані Лорак – співачка дасть два концерти. Артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт вперше за сім років.

При цьому, організатором концерту співачки виступає Артем Вознюк. Ще у 2012 році в соцмережах він робив провокаційні заяви та писав, що буде "гнати нациків". Принаймні про це пише громадський працівник Сергій Стерненко в Facebook.

В тренді

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:

Раніше телеведучий Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак коллаборанткою і розкритикував її майбутні концерти.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
Баста знову їде до України
Бути в курсі
Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

Ната Жижченко солістка ONUKA
Як ONUKA пояснила своє рішення
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти