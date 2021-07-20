Квитки на концерти Басти, Лорак і Лободи в Україні майже розпродані, попи високі ціни

Наступного місяця до України приїдуть з концертами три артисти, які живуть і працюють в Росії. Українці неоднозначно реагують на їхні майбутні виступи

Ані Лорак, Світлана Лобода і Баста виступлять в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/bastaakanoggano

В останній місяць літа в клубах Одеси відбудуться три концерти – Ані Лорак, Світлани Лободи та Басти, на новини про приїзд якого вже відреагувала публіка. Як виявилося, квитки на їхні концерти вже практично розпродані. При цьому, вартість квитка не маленька і стартує від 1000 гривень.

Для репера Басти це буде вже не перший приїзд в Україну за літо. З того часу як російському артисту скасували заборону на в'їзд до України, він радий виступити для своїх українських шанувальників. Разом з тим деякі активісти досі проти того, щоб він виступав тут. На сайті Ibiza Beach Club можна побачити, що ціна квитків варіюється від 1000 до 7000 гривень.

У середині серпня там же збирається виступити Світлана Лобода, яка давно живе в Росії. Після 2014 року концерти зірки почали бойкотувати в Україні і з того часу вона перестала приїжджати.

А днями пізніше, в клубі Itaka виступить Ані Лорак – співачка дасть два концерти. Артистка не виступала в Україні з 2014 року, так що це буде її перший концерт вперше за сім років.

При цьому, організатором концерту співачки виступає Артем Вознюк. Ще у 2012 році в соцмережах він робив провокаційні заяви та писав, що буде "гнати нациків". Принаймні про це пише громадський працівник Сергій Стерненко в Facebook.

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:

Раніше телеведучий Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак коллаборанткою і розкритикував її майбутні концерти.