Біллі Айліш випустила новий альбом, над яким працювала з братом

Називається він Happier Than Ever. Всього в альбом увійшло 16 пісень, написаних з постійним співавтором Фіннеас О'Коннелл

Біллі Айлиш випустила новий альбом / Фото: instagram.com/billieeilish

Над альбомом, назва якого в перекладі з англійської звучить, як "Щасливіше, ніж будь-коли", працювали протягом останнього року. Про це співачка, яка раніше вперше відмовилася від оверсайз і знялася в стилі пін-ап для Vogue, написала на сторінці в Instagram.

Співачка заявила, що робота над платівкою виявилася найприємнішим і найщасливішим досвідом, який був в її музичній кар'єрі:

Я люблю кожну з цих пісень, тому мене навіть лякає думка про те, що мені доведеться дати всім оточуючим послухати їх. Я дуже виросла в процесі роботи над альбомом і багато чого зрозуміла про себе.

За словами Біллі, вона навіть хотіла б повернутися в минуле і заново записати цей альбом, тому що тоді були одні з кращих вечорів в її житті.

Співачка Біллі Айліш / Фото: instagram.com/billieeilish

Співачка подякувала брату за участь в створенні альбому і назвала його "весь мій світ":

Я не могла і мріяти про кращого брата і співавтора, ти – весь мій світ, і я не змогла б нічого зробити без тебе. У будь-якому випадку, я так схвильована і нервую.

Біллі Айліш написала також, що її новий альбом вже доступний на всіх стрімінгових платформах.

Раніше новий альбом випустила і NK – дивіться відео:

Раніше Біллі Айліш перестала соромитися свого тіла і влаштувала піжамну вечірку в новому кліпі.