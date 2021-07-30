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Біллі Айліш випустила новий альбом, над яким працювала з братом

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
30 липня, 13:55
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Називається він Happier Than Ever. Всього в альбом увійшло 16 пісень, написаних з постійним співавтором Фіннеас О'Коннелл
Біллі Айлиш випустила новий альбом
Біллі Айлиш випустила новий альбом / Фото: instagram.com/billieeilish

Над альбомом, назва якого в перекладі з англійської звучить, як "Щасливіше, ніж будь-коли", працювали протягом останнього року. Про це співачка, яка раніше вперше відмовилася від оверсайз і знялася в стилі пін-ап для Vogue, написала на сторінці в Instagram.

Співачка заявила, що робота над платівкою виявилася найприємнішим і найщасливішим досвідом, який був в її музичній кар'єрі:

Я люблю кожну з цих пісень, тому мене навіть лякає думка про те, що мені доведеться дати всім оточуючим послухати їх. Я дуже виросла в процесі роботи над альбомом і багато чого зрозуміла про себе.

За словами Біллі, вона навіть хотіла б повернутися в минуле і заново записати цей альбом, тому що тоді були одні з кращих вечорів в її житті.

Співачка Біллі Айліш
Співачка Біллі Айліш / Фото: instagram.com/billieeilish

Співачка подякувала брату за участь в створенні альбому і назвала його "весь мій світ":

Я не могла і мріяти про кращого брата і співавтора, ти – весь мій світ, і я не змогла б нічого зробити без тебе. У будь-якому випадку, я так схвильована і нервую.

Біллі Айліш написала також, що її новий альбом вже доступний на всіх стрімінгових платформах.

Раніше новий альбом випустила і NK – дивіться відео:

Раніше Біллі Айліш перестала соромитися свого тіла і влаштувала піжамну вечірку в новому кліпі.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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