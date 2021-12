"Бітлз: Повернися!" – Пітер Джексон показав іншу історію легендарної четвірки у новому фільмі

Культова рок-група назавжди залишила свій слід у світовій історії музики. Режисер не менш культових фільмів саги "Володар кілець" Пітер Джексон у своєму фільмі вирішив показати як завершився останній етап творчості "ліверпульської четвірки"

Новый фильм Битлз по-другому покажет историю группы / Фото: Getty Images

Розпад легендарного британського рок-гурту став справжнім шоком для численних шанувальників по всьому світу. В одному з інтерв'ю Пол Маккартні пояснив причину, через яку група все ж таки розпалася .

Документальний фільм Пітера Джексона дозволив глядачам побачити останній період спільної роботи "ліверпульської четвірки" та дізнатися, що ж поставило крапку в історії The Beatles. Кадри, які режисер використав у створенні фільму, були вперше показані широкому загалу.

Реклама

Про що фільм "The Beatles: Get Back"?

До рук Джексона потрапили архівні кіноматеріали, зняті у 1969 році під час репетицій та запису альбому Let It Be. Частина з них раніше була показана в однойменному фільмі ще в 70-х, але решту не бачив ніхто. Тоді враження від фільму у глядачів та самих музикантів залишилися дуже сумні – суперечки, розлади та конфлікти показали на відео показали справжній порядок речей у гурті.

Крім того, вперше в кінострічці показано 42-хвилинну версію останнього живого концерту The Beatles на даху будинку в Лондоні.

Кадри останнього концерту The Beatles – Getty Images

Нарешті шанувальники рок-музикантів змогли перевірити свої версії розпаду легендарного колективу та переконатися, що навіть після численних складнощів та конфліктів, учасникам гурту вдавалося залишатися командою.

Реклама

Чому Пітер Джексон вирішив зняти фільм про The Beatles?

Режисер фільму виявився шанувальником The Beatles. Він з дитинства був цікавився творчістю гурту, а потім зміг особисто познайомитись із Полом Маккартні на прем'єрі свого фільму "Володар кілець: Дві вежі". Саме тоді режисер дізнався про те, що в архівах є близько 60 годин відеоматеріалу та 130 годин аудіозаписів за час роботи над фінальним проектом Let It Be.

Як будь-який бітломан, що поважає себе, я розумів, наскільки значущі ці матеріали. У 1969 році Beatles були вже на межі розриву, стосунки між ними були напружені, і на відео зі студії вони постійно сваряться, – розповів Джексон в одному з інтерв'ю.

Джексон працював над підготовкою матеріалів для документальної стрічки майже 4 роки. Головним завданням для нього було показати справжні емоції та переживання, які панували серед "ліверпульської четвірки".

Пітер Джексон – Getty Images

Пол Маккартні поділився враженнями про фільм

Один із засновників легендарного рок-гурту розповів, що фільм змінив його ставлення до розпаду гурту. За словами музиканта, довгий час він почував себе винним у тому, що колектив не зміг залишитись разом.

Реклама

Я скажу вам, що це приголомшливий фільм, він показує, як ми вчотирьох веселимось. Це було дуже приємно для мене. Для мене це була одна з важливих речей у The Beatles – ми могли розсмішити друг одного, – поділився Маккартні.

Читайте також: