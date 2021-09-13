Битва "голих" суконь: Меган Фокс на MTV VMA проти Зендеї в Венеції (голосування)

Напівпрозорі сукні та нюдові наряди знаменитостей завжди викликали фурор серед гостей заходів. До слова, "мокрі" зачіски, які вибрали Меган і Зендея, теж зараз в тренді

Меган Фокс і Зендея: порівнюємо вбрання зірок / Фото: Getty Images

Вихід актриси Меган Фокс на MTV VMA запам'ятається не тільки завдяки тому, що на її бойфренда напав Конор Макгрегор, а й завдяки її вбранню.

Меган вбралася в прозору, прикрашену кристалами сукню від Mugler. Актриса доповнила свій образ сережками Lorraine Schwartz, кільцями і босоніжками від Jimmy Choo. Фокс також зробила зачіску з ефектом мокрого волосся. Ймовірно, завдяки образу актриси, її бойфренд, Machine Gun Kelly, в своєму Instagram назвав Меган "русалкою".

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Меган Фокс в прозорій сукні на MTV VMA / Фото: Getty Images

У схожому стилі нещодавно на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю з'явилася актриса Зендея. Дівчина одягла сукню тілесного кольору – завдяки тканині наряд теж здавався намоклим. Актриса також зробила "мокру" зачіску. Якщо Меган залишила волосся розпущеним, то стилісти Зендеї поклали її локони в елегантні хвилі.

Зендея на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Getty Images

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Пропонуємо проголосувати за образ, який вам більше сподобався: появу Меган Фокс на MTV VMA або вихід Зендаї на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше ми публікували повний список переможців MTV VMA. Минулої ночі відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Кліпом року стала спільна робота репера Lil Nas X і Таню Муіньо, де виконавець тверкає на колінах у диявола.