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Битва "голих" суконь: Меган Фокс на MTV VMA проти Зендеї в Венеції (голосування)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 14:24
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Напівпрозорі сукні та нюдові наряди знаменитостей завжди викликали фурор серед гостей заходів. До слова, "мокрі" зачіски, які вибрали Меган і Зендея, теж зараз в тренді
Меган Фокс і Зендея: порівнюємо вбрання зірок
Меган Фокс і Зендея: порівнюємо вбрання зірок / Фото: Getty Images

Вихід актриси Меган Фокс на MTV VMA запам'ятається не тільки завдяки тому, що на її бойфренда напав Конор Макгрегор, а й завдяки її вбранню.

Меган вбралася в прозору, прикрашену кристалами сукню від Mugler. Актриса доповнила свій образ сережками Lorraine Schwartz, кільцями і босоніжками від Jimmy Choo. Фокс також зробила зачіску з ефектом мокрого волосся. Ймовірно, завдяки образу актриси, її бойфренд, Machine Gun Kelly, в своєму Instagram назвав Меган "русалкою".

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Меган Фокс в прозорій сукні на MTV VMA
Меган Фокс в прозорій сукні на MTV VMA / Фото: Getty Images

У схожому стилі нещодавно на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю з'явилася актриса Зендея. Дівчина одягла сукню тілесного кольору – завдяки тканині наряд теж здавався намоклим. Актриса також зробила "мокру" зачіску. Якщо Меган залишила волосся розпущеним, то стилісти Зендеї поклали її локони в елегантні хвилі.

Зендея на Венеціанському кінофестивалі
Зендея на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Getty Images

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Пропонуємо проголосувати за образ, який вам більше сподобався: появу Меган Фокс на MTV VMA або вихід Зендаї на Венеціанському кінофестивалі.

Раніше ми публікували повний список переможців MTV VMA. Минулої ночі відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Кліпом року стала спільна робота репера Lil Nas X і Таню Муіньо, де виконавець тверкає на колінах у диявола.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Меган Фокс у "голій" сукні Mugler на MTV VMA
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
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