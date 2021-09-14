Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн ⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Топ блогери України

Поцілунок Бенніфер

Гонорар Тіни

Брітні заручена

МакSим вперше про кому

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Битва образів: Зої Кравіц VS Кендалл Дженнер в "голих" сукнях на Met Gala 2021 (голосування)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 10:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий бал костюмів Met Gala став одним з найбільш очікуваних подій вересня після того, як був скасований через пандемію торік. За традицією, зірки не стали стримуватися в ідеях і одягнули найяскравіші вбрання
Зої Кравіц та Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Зої Кравіц та Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Минулої ночі в Нью-Йорку відбувся бал Інституту костюма Met Gala, який в цьому році присвячений американській моді. Кінозірка Зої Кравіц та популярна модель Кендалл Дженнер привернули увагу своїм провокаційним вбранням – обидві дівчини обрали напівпрозорі сукні, в яких продемонстрували свої дивовижні фігури та просто приголомшили публіку. Щоб віддати свій голос за вашу фаворитку – скрольте вниз.

Зої Кравіц обрала свій улюблений Saint Laurent – відверту сукню з ефектною сіткою, яка "оголила" фігуру акторки. Зої виглядала фантастично.

Реклама

Зої Кравіц на Met Gala-2021
Зої Кравіц на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Модель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Кендалл Дженнер, в порівнянні з Зої Кравіц, обрала "більш закритий" одяг, який, до речі, був натхненний образом Одрі Хепберн у фільмі "Моя прекрасна леді". Прозора сукня Кендалл Дженнер від Givenchy була прикрашена дорогоцінним камінням – образ вийшов неймовірно романтичним.

Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Реклама

В Instastories Кендалл Дженнер опублікувала кадр того самого вбрання Одрі Хепберн з фільму, яким надихнулася модель.

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Заводимо будильник
MET GALA. 14 вересня
Чим дивуватиме бал Інституту костюма
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Всі обговорюють
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Меган Фокс у "голій" сукні Mugler на MTV VMA
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти