Битва образів: Зої Кравіц VS Кендалл Дженнер в "голих" сукнях на Met Gala 2021 (голосування)

Знаменитий бал костюмів Met Gala став одним з найбільш очікуваних подій вересня після того, як був скасований через пандемію торік. За традицією, зірки не стали стримуватися в ідеях і одягнули найяскравіші вбрання

Зої Кравіц та Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Минулої ночі в Нью-Йорку відбувся бал Інституту костюма Met Gala, який в цьому році присвячений американській моді. Кінозірка Зої Кравіц та популярна модель Кендалл Дженнер привернули увагу своїм провокаційним вбранням – обидві дівчини обрали напівпрозорі сукні, в яких продемонстрували свої дивовижні фігури та просто приголомшили публіку. Щоб віддати свій голос за вашу фаворитку – скрольте вниз.

Зої Кравіц обрала свій улюблений Saint Laurent – відверту сукню з ефектною сіткою, яка "оголила" фігуру акторки. Зої виглядала фантастично.

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Зої Кравіц на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

Модель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Кендалл Дженнер, в порівнянні з Зої Кравіц, обрала "більш закритий" одяг, який, до речі, був натхненний образом Одрі Хепберн у фільмі "Моя прекрасна леді". Прозора сукня Кендалл Дженнер від Givenchy була прикрашена дорогоцінним камінням – образ вийшов неймовірно романтичним.

Кендалл Дженнер на Met Gala-2021 / Фото: Getty Images

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В Instastories Кендалл Дженнер опублікувала кадр того самого вбрання Одрі Хепберн з фільму, яким надихнулася модель.

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