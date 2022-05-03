Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 знову підтвердила статус ікони стилю: у неї розкішний образ!

Сьогодні вночі відбувся благодійний вечір Інституту костюма Музею мистецтв Метрополітен – Met Gala 2022, що проходить щорічно в перший понеділок травня з метою збору коштів для Інституту костюма. Темою цьогорічного заходу стала виставка "В Америці: Антологія моди", а дрес-код вечора – "позолочений гламур" . Гості заходу обирали вбрання на тему. І справжньою зіркою вечора стала голлівудська актриса Блейк Лайвлі.
В цьому році зірка серіалу "Пліткарка" стала ведучою заходу, тому до вибору свого образу підійшла особливо відповідально, хоча вона і так завжди сяє на червоній доріжці Met Gala. За компанію з нею з'явився і чоловік, красень Райан Рейнольдс, який вибрав строгий смокінг із метеликом.
Далі по темі
Цього року Блейк зробила ставку на образ від Донателли Версаче. Це дивовижна краса плаття-трансформер з величезним бантом-шлейфом.
Кутюрна сукня Atelier Versace дійсно зчитує "позолочений гламур", прикраси також підібрані в тон до луку.
Але весь секрет та розкіш образу – у трансформації. Якщо придивитися ближче, поділ плаття розшитий зодіакальними сузір'ями. Вбрання Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 виглядає максимально ефектно, погодьтеся!
Як зірки позували на червоній доріжці балу Інституту костюма, ви можете переглянути далі у відео.
Також нагадаємо, Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.
«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»