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Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 знову підтвердила статус ікони стилю: у неї розкішний образ!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 08:59
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Зірка кіно підкорила сукнею-трансформером на червоній доріжці балу Інституту костюма
Актриса Блейк Лайвлі заворожила всіх на червоній доріжці Met Gala 2022
Актриса Блейк Лайвлі заворожила всіх на червоній доріжці Met Gala 2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні вночі відбувся благодійний вечір Інституту костюма Музею мистецтв Метрополітен – Met Gala 2022, що проходить щорічно в перший понеділок травня з метою збору коштів для Інституту костюма. Темою цьогорічного заходу стала виставка "В Америці: Антологія моди", а дрес-код вечора – "позолочений гламур" . Гості заходу обирали вбрання на тему. І справжньою зіркою вечора стала голлівудська актриса Блейк Лайвлі.

В цьому році зірка серіалу "Пліткарка" стала ведучою заходу, тому до вибору свого образу підійшла особливо відповідально, хоча вона і так завжди сяє на червоній доріжці Met Gala. За компанію з нею з'явився і чоловік, красень Райан Рейнольдс, який вибрав строгий смокінг із метеликом.

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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

Цього року Блейк зробила ставку на образ від Донателли Версаче. Це дивовижна краса плаття-трансформер з величезним бантом-шлейфом.

У Блейк просто розкішний образ!
У Блейк просто розкішний образ! / Фото: Getty Images

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Кутюрна сукня Atelier Versace дійсно зчитує "позолочений гламур", прикраси також підібрані в тон до луку.

Зірка "Пліткарки" приймає компліменти
Зірка "Пліткарки" приймає компліменти / Фото: Getty Images

Але весь секрет та розкіш образу – у трансформації. Якщо придивитися ближче, поділ плаття розшитий зодіакальними сузір'ями. Вбрання Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 виглядає максимально ефектно, погодьтеся!

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Сукня-трансформер Блейк Лайвлі вражає
Сукня-трансформер Блейк Лайвлі вражає / Фото: Getty Images

Як зірки позували на червоній доріжці балу Інституту костюма, ви можете переглянути далі у відео.

Також нагадаємо, Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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