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Близькі Галини Гатчинс попрощалися з її прахом: Ця втрата зруйнувала наші мрії

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 14:40
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Прах Галини Гатчинс, через місяць після її вбивства, був відданий землі на приватній церемонії, де були присутні тільки її родичі та близькі друзі
Поховали прах Галини Гатчинс
Поховали прах Галини Гатчинс / Фото: People, Инстаграм

Про це розповів представник її сім'ї виданню People. Примітно, що сім'я відмовилася розкривати місце поховання кінематографістки. У повідомленні, відправленому електронною поштою, Метт Гатчінс поділився:

Галина була коханням всього мого життя і ця втрата зруйнувала мрії нашої родини. Через тишу, яка задушує, ми відчуваємо її безповоротне зникнення. Наша любов і захоплення Галиною зростають у міру того, як ми розповідаємо про неї. Ми сподіваємось, що її робота зможе надихнути кінематографістів у всьому світі. Дякуємо всім тим, хто виявив турботу в момент втрати, – написав Метт.

На фотографії, яку також надала її сім'я, зображено надгробний камінь Гатчинс із позначками, які означають її приналежніть до Американсьго товариства кінематографістів, а також із зображенням камери та плівки. На камені вигравіровано два рядки тексту: "Її світло формує наше життя" і "продовжуйте слідувати своєму баченню".

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Фото: People

Що трапилося з Галиною?

Галина Гатчинс була застрелена Алеком Болдвіном минулого місяця на знімальному майданчику фільму "Іржа" у Нью-Мексико. Актор випадково випустив в неї свинцеву кулю під час репетиції. Також було поранено режисера картини, але його вдалося врятувати.

Трагедія спровокувала безліч протестів у кіноіндустрії – працівники вимагали посилити стандарти безпеки на знімальному майданчику, включаючи відмову від справжньої зброї та холостих патронів будь-якого типу. Слідство у справі триває досі.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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