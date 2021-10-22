Болдвін вперше прокоментував трагедію на зйомках: Співпрацюю з поліцією

Трагедія сталася в штаті Нью-Мексико, США. Алек Болдвін вперше заговорив про те, що трапилося. Зараз, за словами актора, він співпрацює з представниками правоохоронних органів. Болдвін також встиг зв'язатися з рідними загиблої Галини Гатчинс.
Немає слів, щоб передати моє потрясіння і печаль стосовно трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірною колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений у розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому і його родині. Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину, – написав Алек.
Що відомо про трагедію
Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути зарядженим холостими патронами.
В результаті пострілу постраждало двоє людей. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю, був госпіталізований, але пізніше його виписали з лікарні. Оператор Галина Гатчинс отримала важке поранення. Її в критичному стані доставили в лікарню, де пізніше жінка померла від отриманих поранень.
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