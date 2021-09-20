"Більше їсти треба!": Співачка МакSим налякала Мережу своєю худобою (фото)

Попереду у МакSим місяці відновлення, однак навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що вона повернеться на сцену і зможе співати.
Сьогодні народна улюблениця поділилася в Instagram-профілі новими світлинами. На них Максим позує в парку, одягнена у все біле.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Фоловери співачки написали їй дуже багато коментарів з побажаннями якнайшвидшого одужання. Не залишилося непоміченим і те, як схудла МакSим:
- "Як же ти схудла"
- "Оф***ть, ти схудла"
- "Їсти, їсти і набиратися сил!"
- "Худенька зовсім стала!"
- "Схудли сильно, вам більше їсти потрібно"
Нагадаємо, що влітку Максим перенесла важку пневмонію і ураження 40% легенів. Пізніше співачку ввели у штучну кому і підключили до апарату ШВЛ.
Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легенів. З коми вона вийшла на початку серпня.
Зараз артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.
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