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"Більше їсти треба!": Співачка МакSим налякала Мережу своєю худобою (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 16:34
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Минуло кілька тижнів відтоді, як МакSим вийшла з коми. Співачка відновлюється вдома, проводить час із дочкою, спостерігається у лікарів. Але виглядає зірка, на думку шанувальників, виснаженою
Співачка МакSим поділилася новими фото після виписки з лікарні
Співачка МакSим поділилася новими фото після виписки з лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist

Попереду у МакSим місяці відновлення, однак навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що вона повернеться на сцену і зможе співати.

Сьогодні народна улюблениця поділилася в Instagram-профілі новими світлинами. На них Максим позує в парку, одягнена у все біле.

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Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Фоловери співачки написали їй дуже багато коментарів з побажаннями якнайшвидшого одужання. Не залишилося непоміченим і те, як схудла МакSим:

  • "Як же ти схудла"

Скріншот: instagram.com/maksimartist
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  • "Оф***ть, ти схудла"
  • "Їсти, їсти і набиратися сил!"
  • "Худенька зовсім стала!"

Скріншот: instagram.com/maksimartist

  • "Схудли сильно, вам більше їсти потрібно"

Скріншот: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, що влітку Максим перенесла важку пневмонію і ураження 40% легенів. Пізніше співачку ввели у штучну кому і підключили до апарату ШВЛ.

Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легенів. З коми вона вийшла на початку серпня.

Зараз артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.

Дивіться в сюжеті, як знаменитості перенесли коронавірус:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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