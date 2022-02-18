Не стало Бориса Невзорова: згадуємо фільми та серіали з актором

Сьогодні ввечері стало відомо, що 18 лютого, через місяць після свого 72-річчя, помер Борис Невзоров, відомий російський актор театру та кіно, режисер, педагог. Причиною смерті називають коронавірус. Зважаючи на непросту ситуацію, згадуємо фільми та серіали, де брав участь актор.
Фільми та серіали з Борисом Невзоровим
На рахунку Бориса Невзорова більше ста ролей у кіно та серіалах. Розкажемо про кілька із них.
"Рідні люди"
Борис Невзоров у цій багатосерійній мелодрамі зіграв Веніаміна Семеновича Румянцева, сусіда Кузнєцова, головного бухгалтера будівельної компанії "Софія".
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Це історія про життя молодої дівчини Ольги Кузнєцової та її сім'ї. Оля – студентка зі звичайної сім'ї. У неї є мама, тато та старша сестра Ганна. Проблеми починаються, коли обидві сестри знайомляться і закохуються в одну молоду людину, Олександра.
"Зимовий сон"
Борис Невзоров зіграв батька головного героя – Євгена Крикунова.
Це лірична комедія про кохання, своєрідна сучасна історія про Попелюшку. Головна героїня бачить сон, де гуляє Парижем з дорогою людиною. Вона закохана у свого боса і думає, що цей сон є пророчим. І Маша продовжує вірити у диво.
"Дурень"
У фільмі соціально-драматичному фільмі "Дурень" Борис Невзоров зіграв начальника служби ЖКГ Федора Матвійовича Федотова.
За сюжетом, Дмитро Нікітін – звичайний мешканець провінційного містечка. Він працює слюсарем-сантехніком і паралельно із цим навчається на інженера-будівельника. Якось серед ночі його викликають до гуртожитку, де прорвало трубу. У цьому будинку живе 800 людей, але його понад 40 років ніхто не ремонтував і будівля може завалитися. Влада має наплювати на ситуацію і Дмитро приймає рішення діяти.
"Близнюк"
Актор зіграв г енерал-полковника СЗР Бориса Миколайовича Беркутова.
Історія така: розвідник міжнародного рівня Павло Руднєв випадково знаходить свого брата-близнюка Андрія Полєтаєва. Він працює рядовим слідчим. Їм не вдалося нормально познайомитись, бо брата вбивають наступного дня, прийнявши за Павла.
"Останній міністр"
Однією з останніх ролей Невзорова став образ Сергія Гаврютіна, колишнього міністра у багатосерійній сатиричній комедії "Останній міністр".
За сюжетом, Євген Олександрович Тихомиров — колишній мер вигаданого містечка Мала Пишма стає головою вигаданого міністерства перспективного планування та розвитку соціально-економічної політики, 24-м та останнім за значимістю міністром уряду. Там новоспечений чиновник починає бурхливу діяльність, так що цього не чекали ні його куратори, ні підлеглі.
Нагадаємо, цього тижня не стало актора Геннадія Юхтіна.