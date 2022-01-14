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Бориса Грачевського не стало рік тому: чому сім'я може не отримати багатомільйонну спадщину

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 16:26
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Творець "Єралашу" Борис Грачевський помер від ускладнень, спричинених COVID-19
За спадок Бориса Грачевського розпочалася війна
За спадок Бориса Грачевського розпочалася війна / Фото: Instagram

Борис Грачевський залишив у спадок заміський будинок площею 300 квадратних метрів у закритому селищі неподалік Москви вартістю 50 мільйонів рублів (19 мільйонів гривень). Також у режисера була трикімнатна квартира в центрі Москви вартістю 17 мільйонів рублів (близько шести мільйонів гривень) та бізнес-імперію "Єралаш", до якої входили кіношколи, продюсерські центри, товарний знак.

Борис Грачевський
Борис Грачевський / Фото: Скріншот з YouTube

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Законних спадкоємців у Бориса Юрійовича п'ять: вдова та четверо дітей від трьох шлюбів, проте поки що майно неможливо поділити, оскільки йдуть суди. Фігурують в історії не лише спадкоємці режисера.

Перша дружина Грачевського мала намір претендувати на спадщину. Вона подавала до суду і хотіла отримати частину нерухомості та права на "Єралаш", запевняючи, що вони з режисером разом вигадали легендарний кіножурнал і тепер їй належить частка з прибутку.

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В кінці грудня заяву колишньої дружини Грачевського суд відхилив, але в історії зі спадщиною точка не поставлена.

Законним спадкоємцям може не дістатись жодної копійки. Друг режисера та нинішній директор журналу "Єралаш" Аркадій Григорян переписав на себе частину бізнесу Грачевського

Аркадій – директор, якому довіряв Боря все-все. Усі гроші, всі договори. Виявляється, переписав усі дитячі частки, частки спадщини він. Це з'ясовувалося абсолютно несподіваним чином. Підробив підписи Бориса Юрійовича. І зараз це розслідується у суді, – розповідала знайома режисера Оксана Сташенко у розмові з П'ятим каналом.

Пізніше експертиза з'ясувала, що підписи Грачевського на документах дійсно підроблені, але суди й досі йдуть.

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Окрім цього, Аркадій Григорян вимагає, щоб родичі покійного режисера виплатили йому борг Грачевського. Виявляється, Борис Грачевський займав у Григоряна 18,5 мільйона рублів (сім мільйонів гривень).

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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