Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Помер Гаркалін

Річниця монархів

Сварка НеАнгелів

МакSим на сцені

Шоу "Маска". Сезон 2

Весілля Трінчер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Шлюб Наташі Корольової та Ігоря Ніколаєва зруйнувала російська співачка – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 14:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пройшло вже багато років з моменту розлучення Наташі Корольової та Ігоря Ніколаєва. Експодружжя не любить обговорювати, що стало причиною розлучення
/ Фото: Instagram

Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але він ці чутки не коментує. Тепер же у ЗМІ з'явилася інформація, Корольова та Миколаїв розлучилися через російську співачку Діану Гурцьку.

Як пише kp.ru, музикант активно просував молоду артистку і написав їй хіт "Ты здесь" не по душевній доброті, а тому що між ними спалахнула пристрасть . На той момент Ніколаєву було 40 років, а Гурцькій – 22 роки.

Реклама

Ігор Ніколаєв та Діана Гурцька
Ігор Ніколаєв та Діана Гурцька / Фото: Instagram

Співачка спростовує чутки про роман із композитором. За словами Гурцької, Ніколаєв просто перейнявся до неї співчуттям. Композитор вирішив допомогти незрячій дівчині підкорити шоу-бізнес.

Діана Гурцька та Ігор Ніколаєв спілкуються і зараз. Співачка стала гостею на нещодавньому концерті музиканта. До речі, Наташі Корольової у списку запрошених не було, але вона прийшла на концерт колишнього чоловіка та виконала один із хітів.

Реклама

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти