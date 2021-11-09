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Шлюбу з Пугачовою могло не бути: комусь із російських співачок Кіркоров робив пропозицію

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 15:41
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Філіп Кіркоров про своє особисте життя нічого не розповідає. Єдиний роман, про який усі знають – це стосунки з Аллою Пугачовою
Азіза розповіла про роман із Філіпом Кіркоровим
Азіза розповіла про роман із Філіпом Кіркоровим / Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Виявляється, колись Філіп Кіркоров хотів зв'язати узами шлюбу зі співачкою Азізою . Артисти познайомилися на відбурковому турі музичного конкурсу у Москві у 1988 році.

В 1988 році я приїхала до Москви на відбірковий конкурс перед Юрмалою, який проходив у останкінській студії, де знімали "Пісню року". Підходить до мене Філіп, питає, як мене звуть, звідки я. Я представилася, сказала, що приїхала з Ташкента. Він тоді сказав: "Ах, Азізочко, Азізочко, хто ж створив тебе таку". А я вже знала, що він Філіп Кіркоров. Він обіцяв вболівати за мене. Мені це надало сил, – поділилася спогадами співачка у програмі "Засновано на реальних подіях".

Філіп Кіркоров та Азіза
Філіп Кіркоров та Азіза / Фото: скриншот

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За словами Азізи, після її повернення з музичного конкурсу вона знову зустрілася з Кіркоровим. Він почав до неї залицятися і задаровувати подарунками . Філіп познайомив Азізу зі своїми батьками. За словами співачки, мати Кіркорова прийняла обраницю сина.

Також артист познайомився із мамою Азізи.

Він прийшов з нею знайомитися і сказав, що хоче на мені одружитися. Моїй мамі Філіп дуже подобався, він же як принц із казки. Він зробив пропозицію, а я на це не дуже бурхливо зреагувала. Напевно, тому що мені вже подобалася інша людина, – розповіла співачка.

Філіп Кіркоров та Азіза
Філіп Кіркоров та Азіза / Фото: Instagram

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Деякий час чекав на відповідь від Азізи, але в 1988 році в житті Кіркорова трапилося ще одне важливе знайомство – з Аллою Пугачовою. Їхня зустріч відбулася на програмі Іллі Рєзніка. Філіп Кіркоров п'ять років залицявся до Алли Пугачової. Вони одружилися 1994 року.

Філіп Кіркоров ніяк не прокоментував зізнання співачки . У своїх інтерв'ю якщо артист і торкається особистого життя, то лише шлюб із Аллою Пугачовою.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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