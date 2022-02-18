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Бред Пітт судитиметься з Анджеліною Джолі через російського олігарха

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 08:54
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Голлівудські актори продовжують з'ясовувати стосунки у суді через спільно нажите майно
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі / Фото: Getty Images

Бреду Пітту та Анджеліні Джолі поки що не вдається налагодити стосунки. Цього разу експодружжя судитиметься через спільний бізнес. Пітт звинуватив колишню дружину у таємному продажі французької виноробні Chateau Miraval, яка знаходиться у їхньому спільному володінні. Покупцем став російський бізнесмен зі списку Forbes Юрію Шефлеу. Про це пише TMZ.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть поділити спільне майно
Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть поділити спільне майно / Фото: Getty Images

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Як зазначає актор, Джолі ніколи не питала його згоди на продаж частини майна та навмисно приховувала від нього умови угоди. Бред Пітт хоче через суд анулювати угоду та зобов'язати ексдружину відшкодувати збитки.

Нагадаємо, у 2011 році голлівудські актори придбали маєток та плантацію виноградників у Провансі. Джолі та Пітт відкрили завод вин Chateau Miraval. До слова, саме у цьому маєтку актори колись зіграли весілля.

Чому Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .

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"Екси" виховують шістьох дітей: сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

Нагадаємо, 15-річна донька Пітта та Джолі переживає, що не може бачитися з батьком

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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