Бред Пітт стурбований, що їх із Анджеліною Джолі діти почали часто з'являтися на світських заходах

Бред Пітт не може зараз бачитися з дітьми. Вони з колишньою дружиною продовжують боротися за спільну опіку

Як Бред Пітт ставиться до світських виходів дітей / Фото: Getty Images

Проте голлівудський актор стежить за життям своїх дітей. Раніше з'являлася інформація, що Бред Пітт не в захваті від спільних виходів Анджеліни Джолі з дітьми на червоні доріжки. Актор звинувачував колишню дружину в самопіарі за рахунок спадкоємців. Тепер же, за словами інсайдерів, Бред Пітт змирився з поведінкою Анджеліни Джолі. Про це пише InTouch.

Зараз особлива увага преси прикута до 15-річної доньки голлівудських акторів Шайло. Адже ще недавно вона збиралася змінити стать, але тепер все частіше виходить у світ у сукнях.

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Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

Як розповідають джерела, Пітт стурбований долею дочки. З одного боку, йому подобається бачити дочку на червоних доріжках, але водночас тривожно спостерігати за дорослішанням дівчинки.

Бред не хоче, щоб вона так швидко росла, але він гордий бачити її на червоній доріжці. Шайло стає впевненою у собі. Звичайно, він переймається впливом Голлівуду на всіх своїх дітей, але він довіряє Анджеліні у цьому питанні , – поділилося джерело.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

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За словами інсайдера, незважаючи на всі судові розгляди, Бред Пітт довіряє Анджеліні Джолі у питаннях виховання дітей.

Як дочка Джона Войта, Анджеліна найкраще знає, як це бути дитиною знаменитості. Вона дбає лише про те, щоб захистити своїх дітей, Бред знає, що його діти в надійних руках, – розповіло джерело.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

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