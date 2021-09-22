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Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через спільний бізнес

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 09:25
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Анджеліна Джолі і Бред Пітт з'ясовують стосунки в суді не тільки стосовно опіки над дітьми, але тепер ділять спільне майно
Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть поділити спільне майно
Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть поділити спільне майно / Фото: Getty Images

Експодружжю не вдається мирно врегулювати питання . Черговою причиною для судового розгляду стало французький маєток акторів. У 2011 році, за три роки до весілля, пара придбала замок і плантацію виноградників в Провансі. Джолі і Пітт відкрили завод вин Chateau Miraval. Тепер голлівудська зірка хоче продати свою частину бізнесу , а актор не в захваті від цієї ідеї. Джолі ігнорує фінансові інтереси ексчоловіка. Про це пише Daily Mail.

Компанія Анджеліни Джолі хоче отримати свій прибуток, не беручи до уваги неймовірну кількість грошей і зусиль, вкладених Бредом Піттом в маєток. Протягом останніх чотирьох років компанія Джолі Nouvel систематично відкладала затвердження річної звітності та продовження терміну повноважень менеджера – розповіли інсайдери.

Анджеліна Джолі з Бредом Піттом
Анджеліна Джолі з Бредом Піттом / Фото: Getty Images

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До слова, саме в цьому маєтку актори колись зіграли весілля.

Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їх старшого сина Меддокса .

"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочка Захара, дочка Шайло, близнюків Вів'єн і Нокса і повнолітнього сина Меддокса.

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Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю про них. Детальніше – в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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