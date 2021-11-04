Бред Пітт вирішив відмовитися від особистого життя через суди з Анджеліною Джолі

Голлівудські актори розлучилися ще 2016 року. Досі експодружжя з'ясовуює стосунки в суді

Бред Пітт програв суд Анджеліні Джолі / Фото: Getty Images

Зараз Бред Пітт зосереджений на кар'єрі та дітях. Він продовжує боротися за спільну опіку над дітьми. А ось особисте життя Пітт вирішив відсунути на другий план.

За словами знайомих артиста, Пітт не планує заводити нові знайомства. Він сходив кілька разів на побачення, але до нових стосунків голлівудський актор не готовий.

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Війна з Анджеліною справді далася взнаки на Бреді. На щастя, він має неймовірну силу волі і чудову групу підтримки, – розповіла інсайдери в бесіді Us Weekly.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть поділити спільне майно / Фото: Getty Images

До речі, в ексдружини актора інша ситуацію. Вона саме вирішила зайнятися особистим життям. Актрису не раз помічали у компанії The Weeknd , а також папараці сфотографували Джолі разом з ексчоловіком, актором Джонні Лі Міллером. За інформацією інсайдерів, Анджеліна вирішила надолужити втрачене та готова ходити на побачення.

Чому Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса .

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"Екси" виховують шістьох дітей: сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн та Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

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