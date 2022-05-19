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Британський гурт Pet Shop Boys відмовився від концертів у Росії: чекаємо, коли впаде фашизм

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 травня, 15:06
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Поп-дует Pet Shop Boys через повномасштабну війну в Україні скасував свої гастролі на Росії. Таким чином музиканти висловили свою солідарність із українським народом
Pet Shop Boys чекають повалення путінського режиму
Pet Shop Boys чекають повалення путінського режиму

Даремно путінська влада у РФ створює списки "небажаний артистів", яким забороняють в'їзд у країну-агресорку. Адже до росіян і так ніхто не горить бажанням їхати через те, що їхні солдати вторглися на територію суверенної держави України та вчиняють жахливі злочини.

Британський дует Pet Shop Boys опублікував у Instagram фото афіші концерту на Росії, заявивши, що їхній приїзд скасовується допоки при владі стоїть диктатор.

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Музиканти пояснили, що у 2009 році вони розпочали світовий тур Pandemonium у Санкт-Петербурзі. Також артисти пригадали, що відвідували РФ багато разів і писали пісні на російську тематику, надихаючись цією країною.

Наразі їхати туди або давати концерти є неприпустимим. Але ми із нетерпінням чекаємо на день, коли в Росії впаде фашизм, політиків-злочинців буде засуджено, правда пролунає, а сусідні країни не будуть зазнавати загроз та вторгнення. І народиться нова Росія. Сподіваюся, ми й досі будемо поблизу, щоб побачити це, – йдеться в повідомлення Pet Shop Boys.

Коротко про Pet Shop Boys

Британський сінті-поп та хаус дует створений у 1981 році у Лондоні Нілом Тенантом і Крісом Лоу. Pet Shop Boys перекладається як "Хлопці із зоомагазину". За останні тридцять років колектив випустив понад 40 синглів, з яких 20 потрапляли у ТОП-10 британського хіт-параду. 14 студійних альбомів гурту потрапляли також до ТОП-10 британського чарту.

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Pet Shop Boys існують з 1981 року
Pet Shop Boys існують з 1981 року

Не дивно, що Pet Shop Boys занесено до Книги рекордів Гіннеса у 2008 році, як музичні виконавці, які мають найбільшу кількість синглів, що потрапили до ТОП-40 британського хіт-параду.

Нагадаємо ще у березні переможці "Євробачення-2022", італійський гурт Maneskin скасував концерти на Росії. Також музиканти висловили слова підтримки українцям.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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