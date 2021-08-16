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Брітні Спірс готується переплюнути принца Гаррі і Меган Маркл, давши інтерв'ю Опрі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 серпня, 11:12
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Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, Брітні Спірс хоче розкрити всі подробиці її боротьби за свободу. Ось уже 13 років поп-зірка знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса
Брітні Спірс дасть інтерв'ю Опрі Вінфрі і розповість правду про своє життя
Брітні Спірс дасть інтерв'ю Опрі Вінфрі і розповість правду про своє життя / Фото: instagram.com/britneyspears, instagram.com/oprah

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про відмову батька Спірс від опікунства, але офіційно це поки що ніхто не підтверджує. Відмова Джеймса Спірса від опіки над дочкою ще не означає, що Брітні отримає повну свободу і право розпоряджатися своїми фінансами і життям в цілому. Можливо, їй призначать нового опікуна.

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А поки процес боротьби за свободу в самому розпалі, Брітні не витрачає час даремно і заручається підтримкою громадськості і відомих персон. Знаменита телеведуча Опра Вінфрі, якій в березні цього року дали скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принц Гаррі, теж в числі тих, хто готовий підтримати Брітні Спірс.

Як повідомляє The Mirror з посиланням на адвоката поп-зірки, Брітні планує дати розлоге інтерв'ю Опрі і розповісти на всю країну про всі складнощі процесу боротьби за свою свободу. Якщо це виявиться правдою, то інтерв'ю Брітні, ймовірно, стане ще скандальнішим і популярнішим, ніж бесіда принца Гаррі і Меган Маркл з Опрою.

Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки
Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

Як повідомляє інсайдер, багато шоу і ЗМІ пропонували Брітні поділитися своєю історією, проте вибір Спірс припав саме на легендарну Опру.

Що відбувається з Брітні Спірс?

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З 2008 року знаменита співачка Брітні Спірс знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів. Співачка не може самостійно розвивати свою кар'єру, розпоряджатися власними фінансами, заводити дітей – раніше артистка заявила, що всі ці роки її накачували літієм і ставили внутрішньоматкову спіраль.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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