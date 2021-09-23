Брітні Спірс може позбутися опіки батька вже цієї осені – ЗМІ

39-річна поп-співачка з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька. Зірка не може розпоряджатися своїми ж грошима і навіть заводити дітей без дозволу батька

Брітні Спірс може позбутися опіки батька зовсім скоро / Фото: Getty Images

Брітні Спірс може отримати довгоочікувану свободу вже зовсім скоро . Як пише Variety, адвокат співачки Метью Розенгарт наполягає на негайному звільненні її батька з посади опікуна. Захист Брітні звинуватив Джеймі Спірса в зловживанні своїм становищем, зокрема, з контролю над фінансами співачки.

Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

Реклама

Розенгарт пропонує призначити тимчасового опікуна, поки йде боротьба за повне припинення опікунства. Суд розгляне прохання адвоката співачки на засіданні, яке заплановане на 29 вересня.

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою.

Реклама

Дізнайтеся інші новини:

<